Macron | Mano tesa al nuovo governo italiano Mai voluto dare lezioni

Macron : "Mai voluto dare lezioni all'Italia. Tendo la mano al nuovo governo" : "Non ho mai voluto dare lezioni all'Italia. Non l'ho mai fatto, così come non mi piace che si diano lezioni alla Francia": lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron nell'intervista rilasciata a BFM-TV a San Pietroburgo durante la visita in Russia dei giorni scorsi."L'Italia ha giustamente la sua legittima fierezza", ha aggiunto rispondendo alla domanda della giornalista che lo intervistava sulla Francia che ha l'abitudine di ...