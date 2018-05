“Ma l’avete vista?” ‘Vuoi scommettere’ | appena Ilary Blasi entra in studio | ecco cosa

caffeinamagazine

(Di venerdì 25 maggio 2018) Passare inosservata non è certo una delle sue prerogative. Simpatica, bella, moglie del calciatore più amato degli ultimi anni, quel Francesco Totti che da poco più di 12 mesi ha appeso le scarpette al chiodo,, scalino dopo scalino, si sta affermando come la regina televisiva del futuro. Sì perché se sul trono, per ora, restano in coabitazione Maria De Filippi e Barbara D’Urso, la signora Totti è subito dietro. Epperò ieri sera,, ha forse osato troppo. Si è infatti presentata incon un dress code vertiginoso fatto di lattice nero. Se molti hanno dimostrato di apprezzare decantando sui social la bellezza della, altri non l’hanno vista così, suggerendo per le prossime volte un look più sobrio. Di certo c’è cheha sfoggiato un fisico meraviglioso ai limiti della perfezione, prontissima per la prova costume. Ma non solo vestiti, laè stata anche ...