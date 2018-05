“Ma davvero?” ‘Vuoi scommettere’ | nessuno lo nota | ma Michelle lo dice Ma Striscia la

“Ma stiamo scherzando?” - la curiosa richiesta della Regina. “Cara Meghan - dovrai stare con lei per sei lunghi mesi” - ordina ‘nonna’ Elisabetta. Follia? Non proprio… anche perché sembra ne abbia davvero bisogno : È stata costretta alle peggiori pene, una tra tutte la gogna mediatica. Parliamo della bellissima duchessa di Sussex, all’anagrafe, Meghan Markle. Negli ultimi mesi abbiamo imparato ad apprezzarla, ad amarla e a volte a criticarla aspramente. Il motivo? In genere un passato troppo torbido e una mancanza di innata regalità. Esatto, perché non tutte le ciambelle riescono col buco (e non tutti sono adatti ad una carica di questo prestigio) ...

“Alla fine lo ha fatto davvero!”. Il figlio di Rocco come il papà… Leonardo - ma che combini? Ecco dove hanno beccato il figlio di Siffredi. E qualcuno si domanda : “Ma non è troppo giovane per queste cose?”. Le immagini “incriminate” : Tale padre, tale figlio, si dice così. Ma anche, che da una pianta di banane – concedeteci la licenza – non può di certo nascere una mela. Ora, a parte l’eufemismo riadattato, c’è una cosa che il mondo forse ancora ignora, anche se le indicazioni erano decisamente evocative. Sono passati due anni, da quando Rocco Siffredi presentò in tv suo figlio Leonardo Tano così: “Lui sarà una grande pornostar, ha delle ‘doti’ molto più ...

“Maleducato - sei pure ridotto male…”. Ma è davvero lui? L’attore irriconoscibile nei suoi ultimi scatti : Un sex symbol assoluto, capace di far impazzire le donne di tutto il mondo a ogni scatto che inizia a circolare in rete. E un attore amatissimo tanto dal pubblico quanto dalla critica, protagonista di moltissimi fim di successo nel corso degli ultimi anni e senza dubbio una delle star più gettonate (e corteggiate) di Hollywood. Eppure le ultime immagini del bel divo non hanno certo colpito in positivo i tantissimi follower che ...

GOVERNO - ULTIME NOTIZIE - PRIMO TAVOLO TECNICO M5S LEGA/ Travaglio : “Ma Berlusconi sarà davvero fuori?” : Di Maio e Salvini preparano la squadra di GOVERNO: incontri e riunioni ad oltanza. Meloni sostiene M5s e LEGA? “Sei punti irrinunciabili”, fa sapere Fratelli d'Italia. Le ULTIME NOTIZIE(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 23:17:00 GMT)

“Ma che dici!”. L’Eredità - che gaffona! E anche Carlo Conti sbotta. Dopo l’ennesima gaffe anche il conduttore è costretto a intervenire - mentre in rete sono risate a non finire. Stavolta il granchio è davvero colossale : Al peggio non c’è mai fine e pure se ci si abitua non sarà mai completamente. Ne sa qualcosa Carlo Conti che durante l’ultima puntata de L’Eredità ha dovuto assistere ad alcuni strafalcioni storici. Di fronte alle telecamere non è semplice mantenere il giusto sangue freddo e delle volte si inciampa incredibilmente su delle banalità sulle quali, nella vita quotidiana, non avremmo alcun dubbio: epperò Stavolta è davvero troppo. sono piovute ...

“Ma quale reali - siete dei barboni”. Harry e Meghan nella bufera : tutta colpa degli inviti per il “Matrimonio dell’anno” che non sono davvero piaciuti a nessuno. La frase incriminata - il dietrofront (imbarazzante) di Buckingham Palace : Ci sarà spazio anche per i comuni mortali in quello che è stato già definito come il matrimonio dell’anno, la cerimonia che sancirà l’unione tra il principe Harry e la sua bella Meghan. Chiudere le porte ai sudditi britannici, da sempre appassionati delle vicende della famiglia reale, sarebbe d’altronde stata un scelta troppo anacronistica e antipatica per un evento che deve essere invece una festa per tutto il Regno ...

“Ma è una pistola!”. Baye - è caos al Grande Fratello. Il ragazzo - tra i più amati dal pubblico - stavolta ha davvero esagerato. Nemmeno la rete lo perdona : è successo tutto in diretta - produzione del programma nella bufera : Al Grande Fratello non è di certo passato inosservato l’ultimo gesto di Baye Dame. Lui è sicuramente il concorrente che, nel bene e nel male, ha attirato l’attenzione del popolo del web: non tanto per la sua storia quanto per il suo carisma e le ‘mosse’ da star che l’hanno reso una vera celeb tra i fan del GF 15. Tuttavia il concorrente originario del Senegal non ha mancato di sconvolgere i suoi coinquilini prima durante la lite con ...

“Ma che schifo”. Tutti contro Robbie Williams : l’ultima uscita del cantante non è davvero piaciuta a nessuno. E i fan - anche i più fedeli - stavolta sbottano ferocemente sui social : Se c’è un artista capace di dividere il pubblico a ogni sua uscita pubblica quello è sicuramente Robbie Williams, autore di hit indimenticabili che hanno fatto ballare (vedi Rock Dj) o commuovere (chi non ha mai intonato Angel?) il mondo intero. Sempre sopra le righe, mai banale, ogni sua esternazione finisce per scatenare un vero e proprio putiferio virtuale, considerando anche che l’artista non nasconde mai simpatie e ...

Questa primavera è davvero “Maledetta”. Il meteo dopo Pasqua - tra temporali e sbalzi termici : Non solo l'inverno si è rivelato particolarmente variabile e anomalo, ma anche la stagione della rinascita sta facendo segnalare continui colpi di scena, tra fiammate africane, temporali e sbalzi termici. E sarà così anche nei prossimi giorni.Continua a leggere

“Ma quanto rosichi”. Paola contro l’ex naufraga. La compagna di Francesco Monte ne ha davvero per tutti. Dopo gli scandali un’altra bordata pesantissima contro il programma di Alessia Marcuzzi sempre più malridotto : Poche settimana ancora poi l’Isola dei Famosi vedrà l’epilogo di questa tormentata edizione. In Honduras come in Italia. Sì perché lontano dal mare di cristallo e dannazione dei naufraghi le chiacchiere, in casa nostra, si sprecano. Ennesimo esempio durante la diretta di Domenica Live dove Paola De Benedetto, che felice si gode la sua storia con Francesco Monte, che non le manda a dire. Iniziando col tirare in ballo Rosa Perrotta definita ...