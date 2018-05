M5S-Lega | tensione con il Colle su Paolo Savona Quirinale | inammissibili i diktat

M5S-Lega - sul titolare dell'Economia si gioca l'equilibrio dell'alleanza : Ieri in serata l'irritazione del Quirinale dopo la frase di Giorgetti , ispirata da Salvini, che sul prossimo titolare del Mef aveva detto: «Il ministro sarà Savona». Una frase che rovescia il dettato ...

M5S-Lega - sul titolare dell’Economia si gioca l’equilibrio dell’alleanza : Ieri in serata l’irritazione del Quirinale dopo la frase di Giorgetti (ispirata da Salvini) che sul prossimo titolare del Mef aveva detto: «Il ministro sarà Savona». Una frase che rovescia il dettato costituzionale e azzera le prerogative innanzitutto del presidente del Consiglio incaricato a cui spetta la proposta dei ministri e pure quelle del capo dello Stato, che dà il suo parere e nomina la squadra di Governo. La scelta del nome per il Mef ...

Governo M5S-Lega - su Savona è tensione con Mattarella : La sua insistenza sul nome di Paolo Savona, sul quale ci sarebbero riserve da parte di Mattarella, come ministro dell'Economia - «È il meglio, non salta» -, porta a una nota ufficiosa del Colle nella ...

La Lega se ne infischia : nonostante il richiamo del Colle - Salvini non cede su Savona. E ha l'accordo con M5S : "Noi abbiamo dato un suggerimento, facciamo solo delle proposte...". Nella ressa delle telecamere Matteo Salvini prima minimizza, poi fa una pausa e infine si lascia andare al noto refrain: "Non capisco come si possa dire no a Savona...". E' pomeriggio, intorno alla Camera il clima è teso, quasi soffocante. Non solo per la temperatura estiva arrivata all'improvviso, ma perché poche ore prima dal 'Colle più alto' è ...

Italia : M5S e Lega blindano Savona e Colle avverte - niente Diktat

Governo M5S-Lega - Conte : farò presto - ministri tutti politici. E sulle banche : «Risarciremo i truffati» : «Oggi ho avviato e concluso le consultazioni con tutti i partiti: è stata una giornata proficua da tutti i punti di vista». Lo ha dichiarato il premier incaricato Giuseppe Conte al termine delle ...

Governo - Lega e M5S insistono su Savona. Mattarella : 'Diktat inammissibili' : Prima giornata di consultazioni alla Camera per il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte . Uno dei nodi chiave della composizione del Governo riguarda la guida dell' Economia , con le parole del leader leghista Matteo Salvini che non intende cedere sulla nomina dell'economista euroscettico Paolo Savona . Ma il Quirinale avverte: 'Il problema non sono i veti ma i ...

Governo - Lega e M5S insistono su Savona. Mattarella : «Diktat inammissibili» : Prima giornata di consultazioni alla Camera per il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte. Uno dei nodi chiave della composizione del Governo riguarda la guida...

Governo - Lega e M5S insistono su Savona. Mattarella : «Diktat inammissibili» : Prima giornata di consultazioni alla Camera per il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte. Uno dei nodi chiave della composizione del Governo riguarda la guida...

Governo : Orfini - Fi no a opposizione - c’è patto potere con Lega-M5S : Roma, 24 mag. (AdnKronos) – “Noi usciamo da una sconfitta elettorale dura, ma credo che noi in questi due mesi abbiamo tenuto una posizione lineare dando un giudizio su M5S e Lega, due forze di destra. E non è vero che faremo l’opposizione con Fi e Fdi perchè questo Governo nasce con l’autorizzazione di Berlusconi e Meloni. E’ un patto di potere tra Salvini, Di Maio e Berlusconi”. Lo ha detto Matteo Orfini a ...