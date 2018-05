M5S | improbabile Conte oggi al Colle Il nodo è Savona Vertice a tre con Salvini e Di

Salvini : «Improbabile un governo con chi ha perso - ora M5S parli di programmi e non di posti» : Il leader della Lega lancia un ultimo appello alla responsabilità. Anche alla luce della posizione di minoranza ribadita dai Dem. Per il Pd le intese si fanno solo sui programmi e un’alleanza con Di Maio e Toninelli è del tutto improbabile», dice il capogruppo al Senato Marcucci

Consultazioni - Salvini : M5S venga al tavolo senza veti. Improbabile governo con chi ha perso : A palazzo Giustiniani Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. "Nutriamo la fondata speranza che si riesca finalmente a superare la politica del no che in molti hanno portato avanti fino a oggi", ha detto al termine delle Consultazioni con la Casellati, Matteo Salvini .

Governo M5S-centrodestra? Romani e Gasparri : ‘Improbabile’. Taverna : “Ve lo devo dire io? No a Berlusconi tutta la vita” : Il colpo a sorpresa di Berlusconi con un’apertura per un ‘programma di Governo’ del centrodestra aperto al M5S fa scalpore. “Il No ad un Governo con Berlusconi credo sia lo spirito comune del M5S, ma Berlusconi non c’è neanche in questo Parlamento”, commenta la senatrice cinquestelle Paola Taverna. Ma ci sono i senatori di Forza Italia… “Brutta roba, brutta roba”, sospira la senatrice ...