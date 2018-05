huffingtonpost

: L’universo poco conosciuto dei rifiuti elettronici - HuffPostItalia : L’universo poco conosciuto dei rifiuti elettronici - Toni_ct_1 : RT @TatianaOlivier3: A poco a poco tutto si spegne....... anche l'immensa luce dell'universo. Buona notte ???? - TatianaOlivier3 : A poco a poco tutto si spegne....... anche l'immensa luce dell'universo. Buona notte ???? -

(Di venerdì 25 maggio 2018) Ida apparecchiature elettriche e elettroniche (RAEE) fanno parte della nostra vita quotidiana da tempo e aumentano ogni anno. Da quelli piccoli (cellulari, tablet, riproduttori musicali, computer, spazzolini elettrici, cuffie, torce, calcolatrici da tavolo) a quelli grandi (frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie, ferri da stiro, aspirapolvere, tostapane, forni elettrici e forni a microonde, frullatori, radio, hi-fi).Come hanno dimostrato numerose indagini di mercato il comportamento dei consumatori quando questi prodotti si rompono è vario: molti li accumulano in garage e cantine (si stima che siano 400 milioni di pezzi), quelli piccoli li buttiamo nel "sacco nero" non sapendo bene in quale raccolta differenziata farli confluire, quelli grandi li diamo a chi ci porta quello nuovo, se ce lo facciamo portare, altrimenti chiamiamo il servizio ritiro ingombranti del gestore ...