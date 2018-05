L' ultimo saluto a Marina e Ludovica | vittime della follia di Filippone | Il male le

Modica - l'ultimo saluto ai coniugi Saro e Olga : Celebrati stamattina nella chiesa di Sant'Elena a Modica i funerali di Rosario Gennuso e Olga Diduk, investiti e uccisi da un'auto martedì sera.

Tragedia Chieti - funerali separati. L’ultimo saluto a madre e figlia venerdì 25 maggio : La magistratura ha concesso il nulla osta per i funerali di Marina Angrilli e della figlia Ludovica, 10 anni, vittime della Tragedia avvenuta domenica scorsa in Abruzzo. Per Fausto Filippone, il 49enne che poi si è suicidato gettandosi dal viadotto Alento della A14, esequie quasi certamente separate.Continua a leggere

In centinaia per l'ultimo saluto a Sara Venturi : La Spezia - In tantissimi volevano bene a Sara Venturi e in tantissimi erano questa mattina nel Santuario di Sant'Antonio per l'ultimo saluto alla giovane scomparsa giovedì mattina dopo aver a lungo ...

Juventus-Verona - l’ultimo saluto di Buffon : la squadra di Allegri chiude con un successo ma tutto lo stadio è per Gigi [FOTO] : 1/38 Foto LaPresse - Tano Pecoraro 19 05 2018 Torino - (Italia) Sport ...

Napoli - l?ultimo saluto alla stagione La folla chiede a Sarri di restare Ma l'ok del mister è ancora lontano : Non serve lo scudetto a Napoli per essere felici, non serve soprattutto ai napoletani che con i loro beniamini azzurri vogliono fare festa. Così si ritrovano all?esterno di Villa...

Palloncini bianchi - moto rombanti e le note di Vasco : folla a Roma per l'ultimo saluto a Elena : Una nuvola di Palloncini bianchi verso il cielo, il rombo delle moto degli amici bikers e le note di 'Vivere' di Vasco Rossi accompagnano l'ultimo saluto a Elena Aubry , la ragazza di 26 anni morta a ...

Ogg alle 16 l'ultimo saluto a Riccardo Cirilli : Nel giorno del Santo Patrono la comunità di Castel Giorgio si stringe alla famiglia Cirilli per l'ultimo saluto al povero Riccardo. Nella tarda mattinata di ieri è arrivata l'autorizzazione del ...

Cane partecipa al funerale del padrone : trova pace solo dopo l'ultimo saluto : La foto di Sadie, una cagnolina di 13 anni mix di border collie, dalmata e pastore tedesco, che durante il funerale del suo padrone e migliore amico "porta il suo saluto" alla bara sta...

Angélique Six - stuprata e uccisa a 13 anni da un 45enne recidivo : l'ultimo saluto della famiglia e dei vicini : Uno zio della ragazzina ha espresso tutto il proprio dolore durante la cerimonia funebre: 'Eri piena di vita, amavi lo sport e avevi un rapporto speciale con la tua sorella maggiore. Una cosa è certa:...

Dolore e rabbia nell'ultimo saluto a Pamela : 'lotteremo fino alla fine per avere giustizia' : Tante persone a Roma per l'ultimo saluto alla ragazza uccisa e fatta a pezzi a Macerata a fine gennaio. Sul feretro di Pamela anche una corona di fiori di Luca Traini -

L'ultimo saluto a Pamela - uccisa e fatta a pezzi a 18 anni. La mamma : «Ti hanno massacrata ma sei viva». I fiori di Traini : ROMA - È gremita la chiesa Ognissanti di via Appia Nuova dove sono appena iniziati i funerali di Pamela Mastropietro, la 18enne romana uccisa a Macerata. In prima fila la sindaca di Roma...

