Lorenzo e la Ducati ormai sempre più prossimi al divorzio

MotoGp Ducati - Domenicali : «Lorenzo non è riuscito a trarre il meglio dalla moto» : Attualmente sembra molto difficile che lo spagnolo possa rinnovare con la Rossa, come ammette anche ai microfoni di Sky Sport Claudio Domenicali: ' Lorenzo è un grande pilota che non è riuscito a ...

MotoGp – L’addio tra Lorenzo e Ducati è sempre più vicino - Domenicali svela : “siamo in una fase delicata” : Claudio Domenicali, ad Ducati, fa il punto della situazione su Jorge Lorenzo e quello che sembra ormai il suo imminente addio alla Ducati Manca poco più di una settimana al Gp d’Italia. I piloti della MotoGp si godono un po’ di relax prima di affrontare l’importante gara del Mugello, dove gli italiani vorranno sicuramente far bene. A far chiacchiere intanto è ancora la delicata situazione di Jorge Lorenzo in Ducati. Il ...

MotoGP - Domenicali : "Lorenzo resterà un'amarezza Ducati" : "Lorenzo è un grande pilota che non è riuscito a trarre il meglio dalla nostra moto. Una moto che ha grandi punti di forza e qualche punto di debolezza, purtroppo né lui né i tecnici sono riusciti ...

MotoGP - Mondiale 2018 : Danilo Petrucci - che lezione a Jorge Lorenzo. Verso un avvicendamento in Ducati? : Jorge Lorenzo e la Ducati: un connubio che non funziona. Il GP di Francia 2018, a Le Mans, non ha cambiato le carte in tavola ed il sesto posto finale, a 10″355 dal vincitore Marc Marquez, è più amaro per il secondo posto della Rossa del Team Pramac di Danilo Petrucci. Che lezione ha dato il centauro italiano allo spagnolo! Dopo l’inizio folgorante, Jorge è andato sempre più in calando. Secondo l’iberico, la Ducati lo obbliga ...

MotoGp – Scintille in casa Ducati - nervi tesi tra i due piloti : Lorenzo velenoso nei confronti di Dovizioso : Jorge Lorenzo non ha gradito le esternazioni di Dovizioso circa il proprio futuro, rispondendo per le rime al proprio compagno di squadra I piloti del Ducati Team partiranno domani dalla seconda fila del GP di Francia, con Dovizioso in quinta posizione e Jorge Lorenzo subito dietro, con un crono di 1:31.590. AFP PHOTO / JEAN-FRANCOIS MONIER Tra i due però non sembra correre buon sangue, soprattutto dopo le rivelazioni del Dovi in conferenza ...

MotoGp - Dall’Igna snobba il rinnovo di Lorenzo : “finora Ducati ha pensato alla situazione a cui teneva di più” : Gigi Dall’Igna ha parlato del rinnovo di Andrea Dovizioso, snobbando palesemente quello di Jorge Lorenzo: “abbiamo completato la parte del libro a cui tenevamo di più” Telenovela finita, Andrea Dovizioso e la Ducati hanno ufficializzato il rinnovo del contratto, prolungato per altre due stagioni fino al 2020. Un accordo che lancia il driver italiano nella storia del team di Borgo Panigale, dal momento che rafforzerà la sua ...

Andrea Dovizioso : “Una scelta di cuore - difficile rifiutare la Honda. Lorenzo con gli stessi problemi di Rossi in Ducati? Due situazioni diverse” : Finalmente la firma c’è stata. L’annuncio del rinnovo di contratto di Andrea Dovizioso fino al 2020 con la Ducati è stato un po’ il tormentone di questi mesi e oggi c’è stata l’ufficialità, tra i sorrisi sinceri del centauro e della dirigenza “Rossa”. “Ci abbiamo lavorato un po’, ma adesso è arrivata la conferma e sono strafelice – ha dichiarato Dovizioso -. Nel 2017 abbiamo fatto una ...

Ducati - il Manager di Andrea Dovizioso Battistella a Sky : 'Se Lorenzo va via Petrucci è l'ideale' : In attesa che il circuito di Le Mans si scaldi con le prime prove libere , MotoGP alle 9.50 e alle 14, in Francia ci ha pensato Andrea Dovizioso ad accendere il GP di Francia. Non è arrivato l'...

MotoGp – “Se fossi Lorenzo rispetterei la Ducati” : Carlo Pernat consiglia lo spagnolo sul suo futuro - nonostante la lite di qualche tempo fa : Carlo Pernat parla del mercato piloti di MotoGp e suggerisce a Jorge Lorenzo di rimanere in Ducati: ecco le parole del manager genovese Contratti rinnovati e contratti che stanno per rinnovarsi. In MotoGp i tempi sono maturi per capire in quali team i piloti l’anno prossimo gareggeranno. È fatta tra Alexis Espargarò e l’Aprilia e tra Alex Rins e la Suzuki, sembra poi quasi risolto il contratto per il rinnovo di Andrea Dovizioso in ...

MotoGp Ducati - Ciabatti : «Lorenzo ora ha una buona sensazione con la moto» : TORINO - Speravano di tornare dalla trasferta di Jerez con risultati migliori in casa Ducati, sia dal punto di vista sportivo, sia sul fronte contratti. I rinnovi di Dovizioso e Lorenzo sembrano ...

Incidente tra Lorenzo - Pedrosa e Dovizioso/ Video MotoGp : Ducati - carambola letale e scintille tra i piloti : Incidente tra Lorenzo, Pedrosa e Dovizioso: Video MotoGp. Disastro Ducati nel GP di Spagna 2018, carambola letale e scintille tra i piloti dopo lo scontro. Le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 15:22:00 GMT)

MotoGp - Jorge Lorenzo lascia la Ducati : la Suzuki vuole lo spagnolo e molla Andrea Iannone : Si entra nel vivo del mercato piloti e il nome al centro delle trattative è quello di Jorge Lorenzo . Lo spagnolo, che per adesso corre in sella alla Ducati , non sta rendendo bene e la casa di Borgo ...

MotoGP - GP Spagna 2018 : Jorge Lorenzo - il tempo stringe. Segnali di vita o addio probabile con la Ducati : Venerdì prenderà il via ufficiale il Gran Premio di Spagna di MotoGP a Jerez de la Frontera e, in contemporanea, Jorge Lorenzo compirà 31 anni. I motivi per festeggiare per il maiorchino, tuttavia, sono davvero pochi. Il suo secondo anno in casa Ducati sembra proseguire in maniera addirittura rispetto al già grigio 2017. Tutti gli indizi porterebbero ad un inevitabile divorzio a fine campionato, ma il numero 99 deve comunque provare a ...