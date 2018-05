Lombardia | oggi c’è il primo sciopero dei rider

Lombardia : Magoni - comuni decideranno se applicare imposta di soggiorno : Milano, 21 mag. (AdnKronos) – La Giunta regionale lombarda, su proposta dell’assessore al Turismo, marketing territoriale e moda Lara Magoni, ha approvato la delibera sulla destinazione turistica dei comuni lombardi, una misura che illustra con precisione la normativa regionale in materia di ‘imposta di soggiorno’.Si tratta di “un chiarimento doveroso -spiega Magoni- dal momento che con questo provvedimento Regione ...

Terremoto oggi a Brescia/ INGV - ultime scosse Lombardia : sisma M 2.9 a Cellatica (21 maggio) : Lombardia, Terremoto oggi a Brescia: ultime scosse INGV, sisma M 2.9 a Cellatica. Non si registrano danni: doppia scossa nelle Marche, lungo la costa.(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 08:47:00 GMT)

TERREMOTO OGGI A PIACENZA/ INGV ultime scosse : forte sisma M 4.3 avvertito anche in Lombardia - 19 maggio 2018 - : TERREMOTO a PIACENZA OGGI, 19 maggio 2018. INGV ultime scosse: sisma di magnitudo 4.3, paura anche a Parma. Chiamate ai vigili del fuoco. Continua a tremare l'Emilia Romagna dopo la forte scossa di TERREMOTO di magnitudo M 4.3 avvenuta in provincia di PIACENZA. Sono in corso le verifiche su eventuali danni a persone o cose da parte della Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile, che è in contatto con le strutture ...

Lombardia : da Regione 18 mln ad Aler per riqualificare alloggi : Milano, 23 apr. (AdnKronos) - Regione Lombardia ha stanziato 18 milioni di euro all'Aler per riqualificare 1.200 alloggi sfitti. "Un primo e importante passo avanti che va nella direzione della pressante richiesta di nuovi alloggi pubblici e contribuisce a contrastare l'illegalità e l'abusivismo. Un

Previsioni Meteo Lombardia : pioggia e vento per tutta la settimana : “Per tutta la settimana condizioni di instabilità con frequenti piogge e temporanei rinforzi del vento, neve in montagna in prevalenza oltre i 1200; da venerdì instabilità in attenuazione e probabilità di precipitazioni in diminuzione. Temperature senza importanti variazioni, leggermente inferiori alla norma nei valori massimi“: lo si legge nel consueto bollettino Meteo di Arpa Lombardia. Domani fino al mattino ovunque molto nuvoloso ...

M5s - la Lega allarga le braccia anche in Lombardia. Fontana : “Autosufficienti - ma appoggio esterno è benvenuto” : “Sostegno di M5s? La nostra maggioranza continuerà ad amministrare. Tutte le forze che vorranno collaborare su specifici argomenti saranno bene accette. La maggioranza è autosufficiente. Se ci saranno appoggi esterni, molto bene”. Così il neo governatore della Lombardia, Attilio Fontana, a margine della cerimonia di insediamento a capo della regione, tenutasi stamani a Palazzo Lombardia a Milano L'articolo M5s, la Lega allarga le ...

ULTIME NOTIZIE/ Oggi - ultim'ora : boati in Lombardia. Polizia blocca Baby Gang - 22 marzo - : ULTIME NOTIZIE di Oggi, ultim'ora: esplosione Lombardia, Caccia rompono muro del suono. Tutte le fake news e il panico sui social. 22 marzo.