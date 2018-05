Lombardia : Fontana - entro l'estate intesa con Canton Ticino (2) : (AdnKronos) - Anche il Canton Ticino , per quanto riguarda l'inquinamento, sconta gli stessi problemi della Lombardia . E' quindi allo studio l'ipotesi di coinvolgere anche il Canton Ticino nel Tavolo di lavoro avviato, e che già sta dando importanti risultati, fra le Regioni del Bacino padano. "Siamo

Lombardia : Fontana e Fermi - accordo Fnsi-Aran valorizza uffici stampa Regioni : Milano, 22 mag. (AdnKronos) - “L’ accordo tra Aran e sindacato dei giornalisti siglato ieri apre una stagione di certezze per gli uffici stampa pubblici, a cominciare da quelli delle Regioni , perché valorizza il ruolo che hanno i giornalisti nella pubblica amministrazione e ne conferma la specificità

Lombardia : Fontana - Pedemontana essenziale farò di tutto per completarla : Milano, 22 mag. (AdnKronos) – Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana è tornato a parlare di Pedemontana a margine di una visita nel meratese, definendola “un’opera essenziale ”. “Sicuramente -avverte Fontana - farò di tutto perché possa essere completata. Oggi è una di quelle cose che così non ha un senso”. E “una volta terminata, diventerà una delle più importanti infrastrutture del nostro ...

Lombardia : Fontana - su autonomia Maroni fece buco a diga - noi lo amplieremo : Milano, 22 mag. (AdnKronos) - A una settimana dall'approvazione all'unanimità all'ordine del giorno con il quale tutti i consiglieri hanno formalmente 'incaricato' il presidente della Regione Attilio Fontana e l'assessore all' autonomia e Cultura Stefano Bruno Galli a proseguire la trattativa con il

Lombardia : Fontana - finalmente Fs riconosce proprie colpe : Milano, 22 mag. (AdnKronos) – “finalmente Ferrovie dello Stato ha riconosciuto le proprie colpe”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana a margine di una visita alla sede meratese del Gruppo editoriale Netweek. “Le Ferrovie -spiega Fontana- hanno riconosciuto di non aver mai investito in questi anni, di non aver mai cercato di migliorare il servizio. Ci hanno promesso un piano industriale, ...