Lo sviluppo che nessuno ci racconta

Governo - polemiche su Conte; Aborto - la 194 compie 40 anni; A Roma focus su sviluppo sostenibile : In attesa che si risolva la partita del Governo, la politica fa le pulci al professore Giuseppe Conte, l'avvocato e docente universitario indicato da M5s e Lega come possibile premier. Fanno discutere le esperienze di studio inserite da Conte nel ...

Quantic Dream pubblicherà quattro cortometraggi realizzati durante lo sviluppo di Detroit : Become Human : Detroit: Become Human, un'altra esclusiva di peso per PS4, è il caso di dirlo viste le dimensioni del file d'installazione, sta per vedere la luce tra poco ma, nel frattempo, Quantic Dream tiene impegnati i fan in questi ultimissimi giorni di attesa.Il produttore di Detroit: Become Human, Guillaume de Fondaumière, ha annunciato su Twitter che il team pubblicherà quattro cortometraggi questa settimana che mostreranno il processo di sviluppo del ...

Corruzione - la piaga che frena lo sviluppo dell’Italia : notizie e dati per esserne consapevoli : Un monitoraggio attento e costante di 150 milioni di fonti online per raccontare il fenomeno della Corruzione a 360 gradi. È questo l’obiettivo che si pone l’Osservatorio sulla Corruzione lanciato dall’organizzazione no profit Riparte il futuro. “Più persone sono in grado di conoscere un fenomeno negativo, ne parlano e lo portano alla luce, meno questo fenomeno è destinato a ripetersi – afferma Priscilla Robledo, project manager di ...

Rage 2 : partecipano allo sviluppo Avalanche Studios - già autori di Mad Max : Oggi è il grande giorno di Rage 2, che è stato finalmente annunciato da Bethesda al culmine di un'avvincente campagna all'ultimo teaser. Il trailer con cui è stato presentato il gioco non mostra tantissimo del nuovo titolo, il cui gameplay arriverà solo domani, ma alcuni hanno visto nelle sequenze del video qualcosa di estremamente familiare.I personaggi e le ambientazioni di cui abbiamo potuto avere un assaggio in questo primo trailer ricordano ...

Le Banche per lo sviluppo dimenticano la sostenibilità : bocciate sull'accordo di Parigi : ROMA - Non te lo aspetteresti dalle Banche mondiali per lo sviluppo. Finanziate dai governi o in mano ai governi sono istituzioni dedicate a finanziare progetti di crescita, in particolar modo nei ...

Banche per lo sviluppo - l'insano amore per il fossile - Valori : Nessuna è promossa Di Emanuele Isonio Dovrebbero aiutare il mondo ad accelerare la transizione verso un'economia più sostenibile e finalmente libera dalle fonti energetiche inquinanti. Ne avrebbero ...

Clima - Ong : le banche che finanziano progetti di sviluppo e cooperazione non sono in linea con l’Accordo di Parigi : Durante i lavori di preparazione della prossima conferenza sul Clima Cop24 di Katowice, il think tank E3G, ha presentato uno studio dal quale è emerso che le banche che finanziano progetti di sviluppo e cooperazione erogano ancora troppi fondi a petrolio e gas e non sono in linea con gli obiettivi dell’Accordo di Parigi. Il report ha analizzato il rapporto tra i finanziamenti sostenibili legati all’energia a favore dei paesi in via ...

Studio dei costruttori edili sulle dinamiche di sviluppo nel Brindisino : BRINDISI - Ance Brindisi, l'associazione che raccoglie le imprese del settore costruzioni, presenterà mercoledì 9 maggio, nel corso di una giornata di Studio che si svolgerà dalle 9,30 al Nuovo Teatro ...

Prosegue lo sviluppo di The Last of Us Part 2 - a che punto è il motion capture : The Last of Us - Part 2 è senza dubbio uno dei più attesi giochi di questa generazione, anche se sembra ancora piuttosto lontano dal lancio, ma i fan sella serie Naughty Dog saranno ovviamente entusiasti di sapere che lo sviluppo procede (a quanto pare) piuttosto bene. Come dimostrano alcune immagini caricate dagli attori che sono coinvolti nel progetto - e nell'interpretazione dei protagonisti - la fase di motion capture è in pieno ...

Perché lo sviluppo di Final Fantasy VII Remake procede a rilento? : Chi si aspettava un annuncio della data di uscita per Final Fantasy VII Remake fissata per quest'anno potrebbe rimanere fortemente deluso. I motivi, a quanto pare, risiederebbero tutti in alcune problematiche nello sviluppo che stanno rallentando pesantemente la produzione dell'esclusiva PS4. Essenzialmente, anche se questo gioco è in sviluppo da circa quattro anni, in realtà è come se lo fosse da meno tempo e uno dei producer ha spiegato ...

Il Pentagono progetta di "recuperare" nello sviluppo delle armi ipersoniche - : Secondo la pubblicazione, la US Air Force ha sborsato 928 milioni di dollari alla Lockheed Martin per lo sviluppo di missili ipersonici. Il contratto prevede lo sviluppo di tutti gli elementi del ...

Perché il carsharing riveste un ruolo decisivo nello sviluppo della mobilità elettrica : car2go pubblica il Libro Bianco : Il carsharing elettrico può dare una nuova spinta a favore della diffusione dei veicoli elettrici. car2go, leader mondiale nel settore del carsharing a flusso libero, pubblica oggi un Libro Bianco che illustra le cinque principali ragioni per cui il carsharing elettrico riveste un ruolo centrale nello sviluppo della mobilità elettrica. “Il carsharing completamente elettrico rappresenta un ambiente di collaudo ottimale per le auto ...

A 2 anni le spuntano i peli pubici : mamma sotto choc. Quando la donna si accorge che la sua bimba mostra sul suo corpo i segni dello sviluppo - la porta subito in ospedale per capire cosa c’è che non va. La verità è sconvolgente (e fa venire i brividi) : Quando è nata, l’11 ottobre 2013, la piccola Brynnleigh Shepherd era sanissima. Una bella bambina in carne e in perfetta forma. Ma nel giro di qualche mese la sua vita è inesorabilmente cambiata. All’inizio del 2016 la madre della bimba ha iniziato a notare strani cambiamenti sul corpo della figlia: il suo seno stava crescendo e le erano spuntati i peli pubici. La donna era assolutamente sconvolta. La madre, Breeanna Shepherd, 23 anni, l’ha ...

Anche George Miller e Mad Max hanno influenzato lo sviluppo di God of War : Solo pochi giorni ci separano dall'attesissimo God of War per PlayStation 4 e, il director Cory Barlog, continua a condividere interessanti informazioni sullo sviluppo del gioco.Mentre poco tempo fa Barlog ha rivelato che c'è stato un momento in cui tutto sembrava stesse "andando in pezzi", ecco che oggi, grazie a Gamespot, scopriamo altre influenze che hanno reso possibile la realizzazione di God of War.In un'intervista con il portale, Barlog ...