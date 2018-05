Lo Stato Sociale | ecco il video del nuovo singolo “Facile”

Il concerto de Lo Stato Sociale a Bologna negato dalla Soprintendenza - la band : “Non vogliamo mica distruggere la piazza” : È ancora polemica per il blocco da parte della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio in merito al concerto de Lo Stato Sociale a Bologna, nella cornice di Piazza Maggiore. A due settimane dall'evento, ancora non è chiaro se la band potrà esibirsi definitivamente o meno. Il concerto de Lo Stato Sociale a Bologna è in programma il 12 giugno, ad ingresso libero e gratuito. Non è cosa insolita l'organizzazione di eventi nella ...

Intervista Esclusiva a “Lo Stato Sociale” : Far divertire e stare bene assieme non è facile. Soprattutto in questa società : Lo Stato Sociale è un gruppo musicale italiano nato nel 2009, formato da tre DJ di Radiocittà Fujiko di Bologna: Alberto Cazzola, Lodovico Guenzi e Alberto Guidetti. Nel 2011 la formazione a tre viene ampliata a quintetto con l’ingresso di Enrico Roberto e Francesco Draicchio. E’ sicuramente il fenomeno musicale del momento e il secondo posto di Sanremo lo conferma. Una boy band che non ricorda neanche da lontano le boy band degli anni ‘80 ...

Lo Stato Sociale in concerto in Piazza Maggiore? Permesso negato : “Ma chi sono questi? Mica sono Nek”. La band : “Ci siamo rimasti male” : “Lo Stato Sociale chi?”. Così ha tuonato la Sopraintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della città metropolitana di Bologna nel negare (temporaneamente?) lo spazio di Piazza Maggiore del capoluogo emiliano per il concerto della band bolognese, seconda all’ultimo Festival di Sanremo, del 12 giugno prossimo. Interpellato da Repubblica, il Soprintendente Andrea Capelli ha spiegato di non aver riconosciuto all’evento “l’alto valore ...

Bologna - Gianni Morandi con lo Stato Sociale. "Il concerto si deve fare" : Bologna, 23 maggio 2018 - Il concerto in piazza Maggiore de 'Lo Stato Sociale ' il 12 giugno prossimo si deve fare . Parola di Gianni Morandi. L'artista bolognese si schiera infatti a fianco dello ...

Da #MeToo a X Factor : Asia Argento giudice con Lodo Guerzi de Lo Stato Sociale : Mentre migliaia di aspiranti popstar si giocano la propria chance alle selezioni di X Factor , impazza il toto-giudice del talent show di Sky. Secondo le ultime indiscrezioni, rilanciate da Il ...

Asia Argento e Lodo de Lo Stato Sociale - saranno loro i nuovi giudici di 'X Factor'? - Musica - Spettacoli : Le indiscrezioni giravano già il giorno del Concertone del Primo maggio di Roma , che ha visto per la prima volta Lodo Guenzi , voce portante dei bolognesi Lo Stato Sociale , in veste di presentatore. ...

Il concerto de Lo Stato Sociale a Bologna in forse - Gianni Morandi in difesa della band : “Devono suonare - sono fortissimi!” (video) : Rimane ancora in forse il concerto de Lo Stato Sociale a Bologna, dopo lo stop da parte della Soprintendenza che ritiene l'evento non adatto al valore culturale che rappresenta Piazza Maggiore a Bologna, luogo in cui si dovrebbe tenere il concerto. In sostegno alla band bolognese arriva Gianni Morandi, peraltro citato anche dal Soprintendente Andrea Capelli nella sua dichiarazione contro lo svolgimento del concerto: il cantautore ha ...

Calendario degli eventi estivi - a Pescara a ferragosto arriva lo Stato Sociale : L'idea è di vivacizzare le due riviere nord e sud del capoluogo adriatico con concerti e spettacoli musicali che si terranno il 15 agosto in location differenti, ma che avranno il loro cuore nel ...

Annalisa - Ermal Meta - Fabrizio Moro tra gli ospiti di Radio City Milano 2018 con Emma Marrone e Lo Stato Sociale : il programma : Tra gli ospiti di Radio City Milano 2018 figurano i vincitori in carica del Festival di Sanremo: Ermal Meta e Fabrizio Moro. Non sono gli unici artisti italiani attesi a Milano per la nuova edizione del Festival dedicato al mondo delle Radio. Tra i presenti, anche Lo Stato Sociale, secondi classificati nella stessa edizione del Festival di Sanremo, nella categoria dei Campioni. Dallo scorso Festival della Canzone Italiana anche Annalisa ...

Il concerto de Lo Stato Sociale a Bologna a rischio - il divieto dalla Soprintendenza : “Chi sono? Nessun valore culturale” : A rischio il concerto de Lo Stato Sociale a Bologna, in programma in Piazza Maggiore il prossimo 12 giugno. Il "no" al concerto de Lo Stato Sociale a Bologna verrebbe dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio, che al momento vorrebbe bloccare l'organizzazione dell'evento musicale. A rendere nota la notizia, il primo cittadino bolognese Virginio Merola a margine del consiglio comunale, che ha riferito le volontà della ...

Soprintendenza : no al concerto dello Stato Sociale in piazza Maggiore a Bologna : Il Comune pronto a ricorrere in tribunale: "Inaccettabile". Doveva esibirsi con la band anche il coro dell'Antoniano. L'ente non ha riconosciuto l'alto valore...

“LA FINE DELLA CHEMIO”/ Brano dei Sick Tamburo per chi soffre : reinciso con Jovanotti - Elisa e Stato Sociale : Dalla malattia una canzone per la speranza di tutti coloro che soffrono di tumore, "La FINE DELLA chemio" reincisa da Slick Tamburo con Manuel Agnelli, Samuel, Elisa, Meg, Lo Stato Sociale(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 14:57:00 GMT)

Al Festival Musicultura arrivano Lo Stato Sociale e Willie Peyote : ... Nicky Jam in concerto il 25 maggio all'Ex Dogana 2 maggio 2018 Musica, per il Global report 18 'il futuro è lo streaming' 30 aprile 2018 Mamma mia! Gli Abba dopo 35 anni tornano insieme 27 aprile ...

Pd - Ricci : “Recupereremo elettori. Chi ha votato M5s e Lega è Stato mosso da invidia sociale - non da riscatto” : “Governo M5s-Lega? Noi del Pd faremo opposizione responsabile e costruiremo un’alternativa riformista. Dobbiamo partire dal riscatto sociale. Molti elettori che hanno votato negli anni la sinistra hanno preferito Lega e M5s, perché richiamati dall’invidia sociale, non dal riscatto sociale”. Sono le parole del sindaco Pd di Pesaro, Matteo Ricci, ospite di Coffee Break (La7). Rispondendo a una domanda del giornalista de Il ...