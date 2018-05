Lo spread chiude sopra 200 punti | Piazza Affari perde l' 1 | 5%

Milano chiude in rosso - spread a quota 193 : Il Ftse Mib registra una flessione dello 0,71%. Lo spread tra Btp decennali e Bund sale a 193 punti base.

Alta volatilità sui titoli di Stato - spread chiude a 193 punti : Milano, 24 mag. , askanews, Alta volatilità sul mercato secondario italiano. Se in mattinata lo spread era arrivato a scendere anche sotto quota 180 punti, nel corso del pomeriggio ha ripreso a ...

spread Btp-Bund chiude a 176 punti : ANSA, - ROMA, 22 MAG - Lo Spread tra Btp e Bund chiude in calo, tornando sotto la soglia dei 180 punti base. Il differenziale si è ridotto a 176 punti base, dai 185 punti della chiusura di ieri. Il ...

Borsa chiude a +0 - 54% - frena lo spread : 18.21 Chiusura di seduta in rialzo per Piazza Affari, in linea con le altre Borse europee e nonostante le incertezze legate al governo. Positivo anche l'avvio di Wall Street mentre si smorzano le tensioni commerciali tra Usa e Cina. A Milano l'indice Ftse Mib guadagna lo 0,54% a quota 23.216 punti. Si riduce lo spread tra Btp e Bund, rispetto ai 185punti base della vigilia. Il differenziale chiude a quota 176. Rendimento del decennale italiano ...

spread Btp chiude in rialzo a 185 punti : ANSA, - ROMA, 21 MAG - Lo Spread tra Btp e Bund sfiora i 190 punti base arrivando a 189, ai massimi da giugno 2017, e chiude in lieve calo a 185 punti base. Il rendimento del titolo decennale italiano ...

Governo : spread sfiora 190 punti poi chiude a 185 : Lo Spread tra Btp e Bund sfiora i 190 punti base arrivando a 189, ai massimi da giugno 2017, e chiude in lieve calo a 185 punti base. Il rendimento del titolo decennale italiano è al 2,37%. i ...

Piazza Affari chiude in rosso : Ftse Mib -l'1 - 52% - spread a 187 punti : Chiusura in netto ribasso per la Borsa di Milano, con l'indice Ftse Mib che a Piazza Affari lascia sul campo l'1,52% a 23.092,38 punti. Intanto, con un nuovo e consistente rialzo rispetto all'ultima ...

Borsa Milano chiude a -1 - 5.spread a 187 : 18.20 Borsa Milano chiude a -1,5.Spread a 187 Chiusura in calo a Piazza Affari, dove l'indice Ftse Mib segna -1,52% Nuova ondata di vendite per i titoli di Stato italiani, alla vigila di un possibile governo Lega-M5S: lo spread Btp/ Bund è a 187punti base in chiusura. Il rendimento del BTP decennale tocca il 2,40%, soglia che non raggiungeva dal novembre 2014.

spread chiude a 165 punti - top da ottobre : ANSA, - ROMA, 18 MAG - Lo Spread tra Btp e Bund aggiorna ancora i massimi e chiude a 165 punti base, il livello più alto da ottobre scorso. Il rendimento del decennale italiano è al 2,22%. 18 maggio ...

spread Btp chiude in calo a 147 punti : ANSA, - ROMA, 17 MAG - Lo Spread tra il Btp e il Bund chiude in calo sotto i 150 punti base. Il differenziale di rendimento scende a 147 punti base dai 151 di ieri. Nel corso della seduta lo Spread ha ...

spread Btp-Bund chiude a 151 punti base : ANSA, - ROMA, 16 MAG - Resta sotto pressione lo Spread tra Btp e Bund che in chiusura tocca i 151 punti base, il livello più alto da quattro mesi. Il mercato guarda con apprensione ai possibili piani ...

Titoli Stato : spread Btp-Bund chiude sopra 150 punti : Roma, 16 mag. (AdnKronos) – Lo spread tra Btp e Bund tedeschi chiude in rialzo. Il differenziale tra i Titoli italiani e tedeschi chiude a 150,6 punti base, in rialzo del 15,1%. L'articolo Titoli Stato: spread Btp-Bund chiude sopra 150 punti sembra essere il primo su Meteo Web.

"Meglio barbari che servi". Matteo Salvini contro "il ricatto dello spread". Riparte il tavolo per "chiudere oggi" : "Tutti scrivono che sale lo spread, scendono le Borse, che Washington è preoccupata, Berlino è preoccupata, Parigi è preoccupata... Se nei salottini dove hanno deciso che i nostri figli devono vivere di precarietà e di paura, vuol dire che stiamo facendo qualcosa che è giusto. E anche i giornali italiani: Travaglio mi insulta, anche il Giornale di casa Berlusconi ci insulta, Il Sole 24 Ore ci insulta, ci ...

spread Btp-Bund chiude a 130 punti base : ANSA, - ROMA, 15 MAG - Lo Spread tra Btp e Bund chiude a 130 punti base. Il tasso sul titolo a dieci anni del Tesoro si attesta all'1,94%. 15 maggio 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook