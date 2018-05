Liverpool | Salah interrompe il Ramadan | non digiunerà per la finale di Champions con il

Liverpool - Salah : 'Real esperto ma si gioca 11 contro 11' : Chissà quanti voti prenderebbe Mohamed Salah se sabato sera riuscisse a diventare il primo giocatore egiziano a vincere la Champions League. Alle presidenziali dello scorso marzo oltre un milione di ...

Liverpool - Salah non salterà il Ramadan ma promette una grande finale : ... stella del Liverpool di fede musulmana, che dal 16 maggio sta osservando la pratica di astensione da cibo, alcol e sesso durante il giorno, prevista dalla più importante ricorrenza del mondo ...

Liverpool - Salah nella storia : le sue scarpe esposte al British Museum : L'egiziano, ex Roma, ha vissuto una stagione da protagonista. E tra una settimana c'è la finale di Champions

Mondiali Russia 2018 - i pre-convocati dell’Egitto. C’è Salah del Liverpool! : Il commissario tecnico della nazionale di calcio dell’Egitto, Hector Cuper, vecchia conoscenza del calcio italiano per i suoi trascorsi sulle panchine di Inter e Parma, ha diramato l’elenco dei calciatori pre-convocati per la rassegna iridata che si svolgerà in Russia. Sono 29 per ora i Faraoni chiamati, ovviamente è presente la stella del Liverpool Mohamed Salah. Portieri Essam El Hadary (Al Taawoun) Mohamed El-Shennawy (Al ...

Liverpool - Salah giocatore dell'anno : è il 34esimo premio individuale : Momo Salah non dimenticherà mai questa stagione. Unica, irripetibile, anche se i tifosi del Liverpool sperano che l'egiziano mantenga i suoi standard anche l'anno prossimo. 34 premi individuali, una ...

Salah ha un sosia in Egitto : tifa Liverpool - la somiglianza è incredibile : Madre Natura avrà dato loro certamente piedi differenti, ma in quanto a somiglianza non ci sono dubbi: Ahmed Bahaa può a tutti gli effetti considerarsi il sosia di Mohamed Salah, l'uomo attualmente ...

Finale Champions - allarme Liverpool : Salah e Mané alle prese con il Ramadan : La finalissima di Champions League arriva nel bel mezzo del mese di Ramadan, che quest’anno parte dal 15 maggio per terminare il 14 giugno. Un bel problema per Klopp e per il Liverppol: il quale dovrà preparare il match contro la squadra di Zidane con la consapevolezza che Salah e Manè non potranno bere e mangiare fino al tramonto. Un gran bel fastidio per i Reds a meno che i due decidano di non rispettare il “divieto”. L'articolo ...

Cristiano Ronaldo-Salah - in palio non solo la finale Champions : Real Madrid-Liverpool vale il Pallone d’Oro : Si sono concluse le semifinali valide per la Champions League, qualificazione con il brivido per il Real Madrid che dopo l’1-2 dell’andata rischia più del previsto in casa contro il Bayern Monaco, 2-2 il risultato finale che permette alla squadra di Zidane di raggiungere Kiev, un altro risultato incredibile per i Blancos che vola in finale per la terza volta consecutiva e proverà ad alzare nuovamente il trofeo. Brividi anche per il ...

Pagelle LIVE Roma-Liverpool - in DIRETTA : i giallorossi cercano un’altra impresa contro il terribile ex Salah : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI ROMA-LIVERPOOL Bentrovati alle Pagelle LIVE di Roma-LIVErpool, semifinale di ritorno della Champions League 2018 (ore 20.45 allo Stadio Olimpico). Dopo il 2-5 subito ad Anfield all’andata, i giallorossi sono chiamati alla seconda impresa consecutiva, dopo aver eliminato il Barcellona di Messi con uno storico 3-0 casalingo. Questa volta, tuttavia, non sarà facile ripetersi contro il temibile ...

Probabili formazioni / Roma Liverpool : le spalle di Salah. Quote e ultime novità live (Champions League) : Probabili formazioni Roma liverpool: Quote e ultime novità su moduli e titolari. Idee piuttosto chiare per Di Francesco e Klopp per la semifinale di ritorno di Champions League(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 18:47:00 GMT)

Liverpool - Salah e compagni si allenano a Formello. Accolti dallo striscione : 'C'mon Reds' : Il derby della capitale si respira anche in Champions League. A poche ore dal match con la Roma, il Liverpool si allena a Formello nel centro sportivo della Lazio. I biancocelesti, infatti, hanno ...

Liverpool - Salah miglior giocatore per i giornalisti inglesi : LONDRA - Mohamed Salah è stato nominato giocatore dell'anno dalla Football Writers' Association , l'associazione della stampa inglese. L'attaccante del Liverpool sta vivendo una grande stagione, ...

Roma-Liverpool - Di Francesco suona la carica : “Salah? Noi abbiamo Dzeko…” : Roma-Liverpool, DI Francesco- Vigilia di grande emozioni e di grande carica. La Roma ci crede. Vincere per coltivare il sogno finale. Credere nel sogno rimonta. Di Francesco, intervenuto in conferenza stampa suona la carica. carica E OTTIMISMO “Non vogliamo accontentarci, ce la metteremo tutta. Dico sempre che è l’atteggiamento a fare la differenza. Cerchiamo di […] L'articolo Roma-Liverpool, Di Francesco suona la carica: ...

Liverpool - Salah non era la prima scelta : Klopp voleva un altro tedesco : Dopo l'ennesima prestazione da fenomeno nella semifinale di andata di Champions League contro la "sua" Roma, chi avrebbe detto che in realtà Momo Salah non era stata la prima scelta del mercato estivo ...