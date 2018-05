L' Italia potrebbe essere la goccia che fa traboccare vaso UE

L'evasione? Si potrebbe cancellare con un clic - ma in Italia sono tutti contrari : Una legge semplicissima e a costo zero, che fa emergere il nero grazie al digitale. In Portogallo l’hanno fatta e funziona benissimo. Da noi però ha troppi nemici Altro che flat tax: in Italia i ricchi già pagano meno tasse di tutti"

Tre scritte possibili con SIM Iliad Italia : perché potrebbe apparire Wind? : Sta iniziando un mese di fuoco per quanto riguarda la questione del lancio sul mercato di Iliad Italia. Proprio ieri, su queste pagine, vi ho riportato le ultime notizie per quanto concerne la questione delle infrastrutture, con importanti novità provenienti soprattutto dalla Lombardia. Oggi 22 maggio, invece, vogliamo approfondire un'altra questione importante, vale a dire quello che leggeremo sul nostro display nel momento in cui andremo ad ...

Dazi - Trump sfida l'Europa e il mercato dell'auto (e all'Italia potrebbe costare caro) : Nel suo incontro di ieri con le case automobilistiche, il presidente americano Donald Trump ha proposto Dazi del 20% sui veicoli importati negli Stati Uniti; su questi veicoli ricadrebbero anche standard sulle emissioni più...

Governo - direttore generale Bce : “Mercati potrebbero risvegliare Italiani a conseguenze. Potrebbe essere spiacevole” : “Temo che gli italiani non siano consapevoli di dove si stanno dirigendo con il nuovo Governo, se si forma. I mercati finanziari Potrebbero risvegliarli alle conseguenze. Ho paura che possa essere spiacevole“. Parole che pesano come macigni, quelle del direttore generale della Bce per le operazioni di mercato, Francesco Papadia, riportate dal Corriere della Sera in edicola venerdì 11 maggio a proposito delle paure comunitarie sulla ...

I dazi di Trump potrebbero incidere su esportazioni Italiane per 37 - 7 miliardi di euro : I nuovi dazi alle importazioni introdotti negli Stati Uniti d'America rappresentano una minaccia il made in Italy ed il Centro studi di Unimpresa, ha provato a...

Giro d’Italia 2018 - subito la cronometro di Gerusalemme. I distacchi che potrebbero maturare tra gli uomini di classifica : Prima tappa, prima occasione per gli uomini di classifica. Poco meno di 10 chilometri a cronometro ma molto impegnativi, per inaugurare il Giro d’Italia 2018 tra le vie di Gerusalemme: la strada pianeggiante lascia il posto a salite e discese, che pur brevi e senza grandi pendenze potrebbe aiutare a fare la differenza assieme alle tante curve presenti sul percorso che andranno ad esaltare i più abili nella guida del mezzo meccanico. Tra ...

Giro d’Italia 2018 - i gregari. Gli uomini che potrebbero fare la differenza per i capitani : Spesso e volentieri, negli ultimi anni, abbiamo visto come le squadre e la forza dei compagni possano fare la differenza in un grande Giro. Dai Tour de France in serie di Chris Froome passando per la Vuelta a España di Fabio Aru e il Giro d’Italia 2016 di Vincenzo Nibali: tutte situazioni in cui il capitano ha saputo sfruttare al meglio la superiorità della propria formazione, coadiuvato ovviamente dall’ammiraglia, per conquistare la ...

Giro d’Italia 2018 - le tappe chiave. Dove potrebbe decidersi la corsa rosa? Zoncolan - Finestre e cronometro sulla strada verso la Rosa : 21 tappe per decidere il vincitore: sarà Chris Froome, per vincere il terzo grande Giro consecutivo? O sarà Tom Dumoulin, per confermarsi sul gradino più alto del podio? Oppure Fabio Aru, Thibaut Pinot o Miguel Angel Lopez, scalatori che possono provare a far saltare il banco? Il Giro d’Italia 2018 è aperto a diverse soluzioni e proprio il percorso potrebbe svolgere un ruolo fondamentale in tutto ciò: quali possono essere le frazioni che ...

Iliad Italia Tariffe : Potrebbero Essere Queste 2 : Trapelano in rete le possibili Tariffe di Iliad Italia. Iliad Mobile Italia ormai pronta al debutto: le offerte Potrebbero Essere due e, se confermate, faranno gola a molti utenti. Ecco le possibili offerte e Tariffe di Iliad Italia Tariffe Iliad Italia: saranno 2? Come abbiamo visto nei nostri precedenti articoli, è ormai tutto pronto per il lancio in Italia del […]

Balotelli potrebbe lasciare la Francia : una big Italiana nel suo futuro? Video : Nonostante la mancata convocazione nella Nazionale di Gigi Di Biagio, l'ultima stagione di Mario #Balotelli in Francia è stata, senza ombra di dubbio, più che positiva. L'attaccante classe 1990, infatti, ha messo a segno ventitrè reti, collezionando una serie di prestazioni che hanno ricordato le sue prime promettenti annate nel calcio professionistico. Ora, però, Supermario è in scadenza di contratto con il Nizza e a giugno, quasi sicuramente, ...

Calcio - Ancelotti-Nazionale Italiana : accordo non semplice per pretese troppo alte. Si potrebbero sondare altre strade… : Un paio di giorni fa, su più organi di stampa, si era diffusa la notizia di un Carlo Ancelotti vicino alla Nazionale Italiana di Calcio. L’ex tecnico di Milan, Chelsea, PSG, Real Madrid e Bayern Monaco, avrebbe superato Roberto Mancini nella corsa per la panchina azzurra e l’incontro a Roma con il commissario Figc Roberto Fabbricini ed il subcommissario “Billy” Costacurta sembrerebbe confermare l’interesse della ...

Caso Alfie - clamoroso : per il giudice potrebbe andare a casa - ma non in Italia : Il giudice dell’Alta Corte britannica ha chiesto ai medici dell’ospedale Alder Hey di Liverpool di valutare se consentire che Alfie Evans venga riportato a casa dal padre e dalla madre, mentre non ha fatto alcuna apertura su un trasferimento in Italia. Lo riferiscono reporter britannici presenti all’udienza di oggi a Manchester citati dal Liverpool Echo. Ora s’attende la risposta dell’ospedale. Il giudice ha inoltre ...

BankItalia boccia il reddito di cittadinanza : “Distorsivo - potrebbe favorire il lavoro nero” : Per i tecnici di via Nazionale, il reddito di cittadinanza proposto dal Movimento 5 stelle "può avere effetti distorsivi sul mondo del lavoro. Il RdC produrrebbe effetti disincentivanti sull'offerta di lavoro anche più accentuati, dato l'importo elevato del beneficio e la lunghezza indefinita del programma".Continua a leggere