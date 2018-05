L’Idroscalo di Milano compie 90 anni e si rifà il look : Milano, 24 mag. (Adnkronos) – L’Idroscalo di Milano compie 90 anni e per festeggiare si regala un nuovo look. La città metropolitana di Milano, ente che possiede e gestisce le attività del parco, ha siglato un accordo con il Gruppo Cap che prevede investimenti per 1,8 milioni euro in tre anni per rilanciare l’area attraverso un percorso fatto di innovazione, sport, benessere, cura del territorio e delle acque, destinato a ...

SEA Milano DEEJAY TRI - attesi 2.700 partecipanti alla grande festa del triathlon alL’Idroscalo di Milano : Sabato 19 e domenica 20 maggio torna l’avvincente due giorni di nuoto, ciclismo, corsa. Tra i campioni in gara anche Daniel Fontana e Dario Chitti Ben 2.700 appassionati triatleti, di cui 2.000 per le gare Olimpico e Sprint, 300 per il Super Sprint e 400 per le gare Kids, raggiungeranno sabato 19 e domenica 20 maggio l’Idroscalo di Milano per la seconda edizione di SEA Milano DEEJAY TRI. Questi i numeri che confermano il successo della ...

Isola dei Famosi 2018 - finale del 16 aprile in diretta : i finalisti sbarcano non più alL’Idroscalo ma al MIND di Milano : Isola dei Famosi 2018 L’Isola dei Famosi 2018 arriva all’atto finale e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade a Milano durante la lunga serata, fino alla proclamazione del vincitore. Isola dei Famosi 2018: le anticipazioni della finale A partire dalle 21.30 circa, in diretta su Canale 5, Alessia Marcuzzi conduce la finale ...