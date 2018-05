Libia | autobomba a Bengasi | almeno 6 morti e 20 feriti

Libia - autobomba nel centro di Bengasi : almeno sette vittime : Libia, autobomba nel centro di Bengasi: almeno sette vittime Nella deflagrazione nel centro di Bengasi anche oltre venti i feriti, alcuni gravi, tutti civili. Nessuna rivendicazione ma per gli uomini del generale Khalifa Hafthar, che controllano la città, l’attacco sarebbe opera di cellule terroristiche dormienti con l’intento di indicare la città come non sicura.Continua a […] L'articolo Libia, autobomba nel centro di Bengasi: ...

Libia - autobomba nel centro di Bengasi : almeno sette vittime : Nella deflagrazione nel centro di Bengasi anche oltre venti i feriti, alcuni gravi, tutti civili. Nessuna rivendicazione ma per gli uomini del generale Khalifa Hafthar, che controllano la città, l'attacco sarebbe opera di cellule terroristiche dormienti con l'intento di indicare la città come non sicura.Continua a leggere

