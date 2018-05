Liam Payne parla del nuovo album di Louis Tomlinson | “I suoi testi sono molto sinceri”

Anticipazioni sul primo album di Liam Payne come solista - nel disco “tanti messaggi ed esperienze personali” : Il primo album di Liam Payne sta arrivando. Il cantante degli One Direction, a due anni dall'annuncio della pausa della boyband, ha finalmente iniziato a svelare i primi dettagli sul suo disco da solista. L'uscita del primo album di Liam Payne è stata svelata nei giorni scorsi: non è ancora stato reso noto il titolo del disco, ma sicuramente potremo averlo tra le mani il 14 settembre 2018! Durante questi mesi, Liam sta promuovendo la sua ...

Matrimonio in vista per Liam Payne e Cheryl Cole? La dichiarazione del cantante tra lavoro e vita privata : Matrimonio in vista per Liam Payne e Cheryl Cole? Da alcuni circola sul web un'indiscrezione che vede la coppia formata dal cantante egli One Direction e dalla cantante giudice di X Factor Uk presto convolare a nozze. Semplice rumor oppure v'è un fondo di verità? Non è un mistero il fatto che Liam Payne e Cheryl siano molto innamorati, nonostante gli alti e bassi di una normale vita di coppia. Alcune settimane fa, visti i numerosi impegni ...

Liam Payne : il cantante ha offerto aiuto a Shawn Mendes per gestire la fama : "Volevo assicurarmi che tutto fosse okay"

La confessione di Liam Payne dopo gli One Direction - una carriera tra alti e bassi : “La fama mi ha quasi ucciso” : La carriera solista di Liam Payne dopo gli One Direction è continuo oggetto di discussione da parte dei media, ma anche del cantante stesso. In una recente intervista radiofonica a Kiss FM, Liam ha confessato i primi problemi nei mesi seguenti alla separazione (seppur temporanea) della boyband. Non è facile convivere con la fama in tutto il mondo, specialmente se hai fatto parte di una delle boyband più amate degli ultimi anni e famose a ...

Liam Payne ha annunciato la data di uscita del suo primo album solista : Segnati questa data in rosso sul calendario: l'album uscirà in tutto il mondo il prossimo 14 settembre . Sì, puoi iniziare a urlare di gioia! Dopo mesi di attesa e informazioni vaghe, ora abbiamo la ...

Svelati i primi dettagli sull’album da solista di Liam Payne : video dalla Live Lounge di BBC Radio 1 : Svelati in diretta a BBC Radio 1 alcune curiosità e dettagli sul primo album da solista di Liam Payne! Il cantante degli One Direction, infatti, è stato ospite della Live Lounge per un Live acustico di alcuni suoi brani più famosi. Durante una breve intervista, Liam ha finalmente rivelato in diretta qualche novità sul suo primo album da solista: il disco, di cui ancora non è stato annunciato il nome, uscirà a settembre! Liam non ha svelato la ...

Liam Payne mostra i suoi pettorali da urlo nel video di "Familiar" feat. J Balvin : Ci vuole un fisico bestiale

Liam Payne mostra i suoi pettorali da urlo nel video di 'Familiar' feat. J Balvin : Sono pazza di #LiamPayne #Familiar #FamiliarMusicvideo pic.twitter.com/g9K6ABz3E2 — H.StylesT.Ferro , @Two_HeL_Ghost, 4 maggio 2018 IO NON CREDO DI AVER MAI VISTO AL MONDO NIENTE DI COSÌ PERFETTO ...

Il sex appeal di Liam Payne e J Balvin nel video di Familiar - tra feste e locali notturni di Miami : Liam Payne e J Balvin nel video di Familiar, tra danze sensuali e locali notturni: è questo il tormentone estivo internazionale del 2018? È finalmente disponibile su Youtube il video di Familiar di Liam Payne e J Balvin, nuovo singolo per il cantante degli One Direction e la super star latino-americana. Il brano è stato rilasciato lo scorso 20 aprile in tutto il mondo, ed è in rotazione radiofonica in Italia da venerdì 4 maggio. Il nuovo ...

Il video di Familiar di Liam Payne e J Balvin in arrivo per lo Star Wars Day (teaser) : In arrivo il video di Familiar di Liam Payne e J Balvin, il nuovo singolo pubblicato lo scorso 20 aprile, disponibile sulle piattaforme digitali streaming e download. Il singolo è una nuova collaborazione di Liam Payne, che fa parte del nuovo progetto discografico da solista. Dopo il rilascio del singolo, ora i fan sono in attesa di vedere il videoclip ufficiale, realizzato tra febbraio e marzo a Miami. Liam Payne J Balvin hanno smorzato ...

Liam Payne e la carriera da solista - il cantante parla delle prime insicurezze : “Non credevo in me stesso” (video) : Liam Payne e la carriera da solista, il cantante degli One Direction ha parlato della nuova avventura in solitaria, in una recente intervista radiofonica. Durante l'intervento, in promozione del nuovo singolo Familiar con J Balvin, Liam Payne ha parlato del recente live a Dubai, dove il cantante si è esibito per promuovere la propria musica. A seguito dello show, che ha visto la presenza di migliaia e migliaia di persone, Liam ha ringraziato ...

Liam Payne e Louis Tomlinson - uno scambio di tweet scatena l’entusiasmo dei fan : “Svegliati e chiamami!” : Un misterioso scambio di tweet tra Liam Payne e Louis Tomlinson ha scatenato l'entusiasmo dei fan. Nelle ultime ore, gli One Direction tornano a dominare il web e le tendenze su Twitter. Il motivo? Questa volta non è la nostalgia dei fan della band a far parlare, bensì un curioso scambio di messaggi sul social network. Ad iniziare è stato Louis, che ha scritto a Liam, invitandolo a rispondere al telefono. "Svegliati, testa di ca**o, e ...

Liam Payne tra tour e vita privata - la difficoltà di conciliare successo e famiglia : “Sarò un esempio per mio figlio” : Liam Payne tra tour e vita privata, in piena ascesa della sua carriera musicale da solista. Un periodo costellato di alti e bassi per il cantante degli One Direction, che giusto venerdì 20 aprile ha rilasciato un nuovo singolo. Familiar è il nuovo brano di Liam Payne in collaborazione con J Balvin, disponibile su iTunes e Spotify, e segue a ruota i singoli precedenti Strip That Down, Get Low, Bedroom Floor e For You. I singoli di Liam ...

Il ritorno degli One Direction - per Liam Payne la reunion con 5 concerti in un unico evento : “Magari canterò Sign Of The Times di Harry Styles” (video) : Il ritorno degli One Direction potrebbe essere più vicino di quanto pensiamo. Negli ultimi giorni, diverse indiscrezioni hanno fatto capolino sul web, ipotizzando la futura reunion della band a breve. A mandare in visibilio i fan degli One Direction ci ha pensato proprio Liam Payne, durante alcune interviste delle ultime ore per la promozione del suo nuovo singolo Familiar con J Balvin. Il cantante ha raccontato durante un'intervista alla BBC ...