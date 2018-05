L’Fbi aveva gonfiato il numero di smartphone inaccessibili 

agi

(Di venerdì 25 maggio 2018) Dovevano essere 7800 i telefoni e gli apparecchi inespugnabili. Ma tutto a un tratto sono diventati molti di meno. Quel che è peggio, la cifra data all’inizio dall’Fbi era del tutto sbagliata. Un errore non da poco considerato che si tratta di quella stessa Fbi che da anni, dai tempi dello scontro con Apple sul telefonino dell’attentato a San Bernardino, picchia con insistenza sul problema della cifratura dei dispositivi, che limiterebbe l’accesso delle forze dell’ordine a contenuti importanti durante le indagini. Così ora i federali sono finiti nel mirino di ricercatori di sicurezza e degli attivisti per la privacy. Tutto nasce da uno scoop del Washington Post, che ha scoperto come l’Fbi abbiaildi smartphone sequestrati per indagini cui non riusciva ad avere ...