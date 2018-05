Levante riscrive Stay Open di Diplo e MØ | nuovo singolo propositivo per Tuborg | audio e

optimaitalia

: #Levante riscrive #StayOpen di #Diplo e #MØ, nuovo singolo propositivo per Tuborg: audio e testo… - OptiMagazine : #Levante riscrive #StayOpen di #Diplo e #MØ, nuovo singolo propositivo per Tuborg: audio e testo… -

(Di venerdì 25 maggio 2018)die MØ per. Esce il 25 maggio, secondodel progetto musicale internazionale che invita le persone a essereTo More, tenendo un atteggiamento aperto e creativo con l'obiettivo di superare i propri limiti. Il brano nasce dall'incontro traed MØ. Claudia Lagona ha quindi riscritto il brano in italiano secondo la propria sensibilità, andando a fondere una base internazionale alla tradizione cantautorale italiana rappresentata dall'artista siciliana di Nel caos di stanze stupefacenti. Queste le parole didopo il primo ascolto del brano al quale avrebbe dovuto lavorare: "La prima volta che ho ascoltato il brano die Mø sono rimasta sorpresa: mi aspettavo qualcosa di distante da me e invece ho trovato delle note di contatto che mi hanno fatto amare la canzone sin dal primo momento, ...