L’Europa è l’interesse degli italiani

(Di venerdì 25 maggio 2018) L'appartenenza del nostro paese all'Unione europea non può essere messa in discussione. Non possiamo farlo sotto il profilo economico, ma neppure sotto quello politico. In questi anni l'Unione ha fatto molte proposte sulle quali si sta discutendo per costruire completare le competenze, migliorare il processo decisionale e rendere l'Ue più democratica sfruttando il potenziale del Trattato di Lisbona e aprendo una discussione pubblica anche sulla modifica dei trattati in senso più federale. E credo che l'Italia, che è stata protagonista di questo cambiamento di passo, non debba effettuare alcuna brusca inversione di marcia.Il contratto di governo che è stato diffuso nei giorni scorsi è fortemente caratterizzato da un latente euroscettiscimo. È vero che Matteo Salvini e Luigi Di Maio hanno chiarito che all'estero nessuno deve essere ...