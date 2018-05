Lega-M5S | svolta internazionale Macron tende la mano a Conte Nessun

Gelmini : Lega-M5s perdono di vista il paese reale : Roma, 25 mag. , askanews, Quello che stanno mettendo su Lega e M5s è un 'governo dei no'. Lo dice la presidente dei deputati di Fi Mariastella Gelmini: 'Leggevo il contratto per il 'governo del ...

Governo - Conte da Mattarella. M5S e Lega insistono su Savona : Il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte è al Quirinale per un incontro informale con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Conte, a quanto si apprende da fonti...

Governo M5s-Lega - Cazzola : “Sono schifato e depresso. Mi darei fuoco come Ian Palach. Spero di morire presto” : “Governo M5s-Lega? Sono così tanto depresso e schifato che, se avessi un po’ di coraggio, prenderei una tanica di benzina e mi darei fuoco in piazza Maggiore come Ian Palach“. Sono le parole shock pronunciate dall’economista Giuliano Cazzola, commentando, a L’Aria che Tira (La7), il nuovo Governo. “Voglio ricordare all’imprenditore Scordamaglia (Presidente di Federalimentare, ndr)” – continua ...

Governo - M5S e Lega insistono su Savona all'Economia : Il premier incaricato Giuseppe Conte, lavora alla squadra dei ministri ma i nodi da sciogliere restano molti, apartire da quello del Tesoro, il più complicato da risolvere. Stamani...

Lega - M5S - parte il 'governo del cambiamento'. Giuramento già domani? : Se da una parte i leghisti mantengono una posizione molto rigida, tanto da richiedere come ministro dell'Economia l'anti-Europeista Paolo Savona , dall'altra Conte ha già fatto sapere che i vincoli ...

M5s-Lega - Scanzi : “Savona? Mi fa sorridere questa paura che diventi ministro. Farebbe comodo a governo di esordienti” : “governo M5s-Lega? Mi fa sorridere tutta questa paura sull’ipotesi che Paolo Savona possa essere ministro, sia perché Savona è una persona competente, sia perché forse Farebbe tanto comodo a un governo che è maggiormente in quota grillina e quindi formato soprattutto da esordienti”. Sono le parole pronunciate a Otto e Mezzo (La7) dal giornalista de Il Fatto Quotidiano, Andrea Scanzi, che aggiunge: “Giuseppe Conte deve tenere insieme due anime ...

Conte - vertice con M5S e Lega. Salvini e Di Maio : sui ministri decide Conte : vertice alla Camera tra il premier incaricato Giuseppe Conte, il leader della Lega Matteo Salvini e il capo politico del M5S Luigi Di Maio. All'incontro anche Giancarlo Giorgetti e Vincenzo...

Governo M5s-Lega - Paolo Savona : veti su di me? Penso di sì : All'altra domanda sul perché l'Europa possa essere preoccupata, su un suo incarico a ministro dell'Economia nel Governo M5s-Lega guidato da Giuseppe Conte, l'economista risponde: "Non lo so".

Conte - vertice con M5S e Lega. Di Maio : sui ministri decidono il premier e il Quirinale : vertice alla Camera tra il premier incaricato Giuseppe Conte, il leader della Lega Matteo Salvini e il capo politico del M5S Luigi Di Maio. All'incontro anche Giancarlo Giorgetti e Vincenzo...

La Lega d’ora in avanti alleata del M5S - verso alleanza Renzi Fi : Lo scenario politico è mutato. Renato Brunetta rileva la nascita del del Pup, un partito unico populista pentaleghista. Sommando i