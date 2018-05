Lega - M5S | parte il ' governo del cambiamento' Giuramento già domani?

Sondaggi Elettorali Politici : Lega boom al 25 - 4%/ M5s non cala - Pd e Berlusconi in crisi : Sondaggi Politici Elettorali, intenzioni di voto: Lega boom al 25,4%, non cresce il M5s e perdono terreno Pd e Forza Italia. Ultime notizie e novità sul Governo Conte(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 16:49:00 GMT)

M5s-Lega - Scanzi : “Savona? Mi fa sorridere questa paura che diventi ministro. Farebbe comodo a governo di esordienti” : “governo M5s-Lega? Mi fa sorridere tutta questa paura sull’ipotesi che Paolo Savona possa essere ministro, sia perché Savona è una persona competente, sia perché forse Farebbe tanto comodo a un governo che è maggiormente in quota grillina e quindi formato soprattutto da esordienti”. Sono le parole pronunciate a Otto e Mezzo (La7) dal giornalista de Il Fatto Quotidiano, Andrea Scanzi, che aggiunge: “Giuseppe Conte deve tenere insieme due anime ...

Conte - vertice con M5S e Lega. Salvini e Di Maio : sui ministri decide Conte : vertice alla Camera tra il premier incaricato Giuseppe Conte, il leader della Lega Matteo Salvini e il capo politico del M5S Luigi Di Maio. All'incontro anche Giancarlo Giorgetti e Vincenzo...

Governo M5s-Lega - Paolo Savona : veti su di me? Penso di sì : All'altra domanda sul perché l'Europa possa essere preoccupata, su un suo incarico a ministro dell'Economia nel Governo M5s-Lega guidato da Giuseppe Conte, l'economista risponde: "Non lo so".

Conte - vertice con M5S e Lega. Di Maio : sui ministri decidono il premier e il Quirinale : vertice alla Camera tra il premier incaricato Giuseppe Conte, il leader della Lega Matteo Salvini e il capo politico del M5S Luigi Di Maio. All'incontro anche Giancarlo Giorgetti e Vincenzo...

GOVERNO - PREMIER CONTE VEDE DI MAIO E SALVINI/ Totoministri Lega-M5s - oggi i nomi : "Al Colle? Vedremo" : GOVERNO M5s-Lega, Totoministri del PREMIER CONTE: oggi, venerdì 25 maggio 2018, l'elenco. Matteo SALVINI e Luigi Di MAIO presenti, Paolo Savona all'economia?(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 13:08:00 GMT)

La Lega d’ora in avanti alleata del M5S - verso alleanza Renzi Fi : Lo scenario politico è mutato. Renato Brunetta rileva la nascita del del Pup, un partito unico populista pentaleghista. Sommando i

Vecchie elite contro M5S e Lega Così remano inutilmente contro Tra bombe sporche e talk show : Niente, nonostante la linea del Piave, ultimo baluardo della resistenza delle Vecchie elite, stia lentamente ma inesorabilmente cedendo terreno a qualcosa di nuovo, i vecchi centri di potere continuano a resistere, ma senza speranza Segui su affaritaliani.it

M5s-Lega - dal fan di Balducci all’innamorato del cemento : scopri i ministri : Oggi misuriamo la distanza tra l’apparenza e la realtà. Grazie a due preziosi ritratti di Gianni Barbacetto e Marco Lillo comparsi oggi sul Fatto Quotidiano, conosciamo un po’ meglio alcuni dei papabili ministri. Uomini forti dei partiti che comporranno il nuovo governo. Uno – Vincenzo Spadafora – è stato un fan (“sono un Balduccino!”) di Angelo Balducci, quello della cricca degli appalti, condannato a quattro anni per associazione a ...

Cos'è la pace fiscale : il progetto targato M5s-Lega : pace fiscale, ne avete sentito parlare negli ultimi giorni? Che cos'è? Per dirla in breve, si tratta del progetto targato Lega-M5s che consiste in una sorta di maxi rottamazione delle cartelle esattoriali...

Premier Conte - vertice Governo con Di Maio e Salvini/ Totoministri Lega-M5s - oggi i nomi : spread a quota 200 : Governo M5s-Lega, Totoministri del Premier Conte: oggi, venerdì 25 maggio 2018, l'elenco. Matteo Salvini e Luigi Di Maio presenti, Paolo Savona all'economia?(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 12:07:00 GMT)

Governo Conte - il totoministri : chi farà parte dell’esecutivo M5s-Lega : Il totoministri continua: in attesa che il presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte, consegni i nomi della sua squadra di Governo al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, continua la partita su alcuni ministeri ancora in bilico: su tutti quello dell'Economia, con ancora incertezze sul nome di Paolo Savona.Continua a leggere

Governo M5s-Lega - cosa si inventerà l’opposizione? : Finalmente ci siamo. Si parte. E’ dal 20 aprile che lo dico e lo penso, e adesso, dopo il via libera di Sergio Mattarella la pagina bianca scritta inequivocabilmente dagli elettori il 4 marzo sarà consegnata al Paese dopo circa 80 giorni. Per chi pensa che sia finita con il fango, le invasioni di campo, le intromissioni indebite, si può solo affermare mutuando uno slogan sessantottino: “Ce n’est qu’un début, continuons le combat!”. Adesso ...

[La storia] Robot licenzia un operaio disabile dopo 30 anni in fabbrica. Un monito per Lega e M5s : Su questo punto concordano ormai la maggior parte degli economisti del mondo. Eppure nel contratto di governo non c'è traccia di questo come se fossero ancora fenomeni importanti solo per la lettura ...