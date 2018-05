Lega del Filo d’Oro | le “favole tattili” come strumento per rendere i bambini sordociechi

Lega -M5S - a Roma e in Veneto le prime crepe dell'alleanza giallo-verde : Basta distogliere lo sguardo da Palazzo Chigi. E rivolgerlo ai territori. Anzi: a due simboli del potere costruito e conquistato da Lega e Movimento 5 Stelle. La Roma di Virginia Raggi e il Veneto dell’eterno Luca Zaia. Perché è proprio lì che la patina del “tutto va bene, cambiamo l’Italia” sembra non sostenere l’urto della realtà. E’ lì che l’asse di ferro tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio riceve i primi colpi significativi. E significativi ...

M5S- Lega - sul titolare dell’Economia si gioca l’equilibrio dell’alleanza : Ieri in serata l’irritazione del Quirinale dopo la frase di Giorgetti (ispirata da Salvini) che sul prossimo titolare del Mef aveva detto: «Il ministro sarà Savona». Una frase che rovescia il dettato costituzionale e azzera le prerogative innanzitutto del presidente del Consiglio incaricato a cui spetta la proposta dei ministri e pure quelle del capo dello Stato, che dà il suo parere e nomina la squadra di Governo. La scelta del nome per il Mef ...

La Lega se ne infischia : nonostante il richiamo del Colle - Salvini non cede su Savona. E ha l'accordo con M5s : "Noi abbiamo dato un suggerimento, facciamo solo delle proposte...". Nella ressa delle telecamere Matteo Salvini prima minimizza, poi fa una pausa e infine si lascia andare al noto refrain: "Non capisco come si possa dire no a Savona...". E' pomeriggio, intorno alla Camera il clima è teso, quasi soffocante. Non solo per la temperatura estiva arrivata all'improvviso, ma perché poche ore prima dal 'Colle più alto' è ...