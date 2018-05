Le verità nascoste | la fiction thriller spagnola sbarca in Italia

Le verità nascoste - su Canale 5 la serie thriller spagnola : Una Canale 5 pre-mondiali propone una serie tv in contemporanea con il suo Paese d'origine, ovvero la Spagna: da questa sera, 25 maggio 2018, alle 21:25, va infatti in onda Le verità nascoste, produzione spagnola partita su Telecinco poco più di una settimana fa.La storia è legata ad una famiglia, che otto anni prima ha dovuto affrontare il rapimento della piccola Paula Garcìa. Oggi, la ragazza (Elena Rivera) ha diciassette anni e, fuggita ...

Le verità nascoste in onda in cinque puntate : la trama della serie spagnola in onda su Canale 5 : Sparita per nove anni e poi tornata alla vita e alla sua famiglia, la storia di Paula è al centro della trama de Le Verità nascoste, la serie tv spagnola in onda da domani, venerdì 25 maggio, su Canale 5 per un totale di cinque puntate in prima serata. Questo è il primo "colpaccio" che Mediaset prova a fare dopo due anni da dimenticare in materia di fiction e serie tv. Mentre Sky e Rai vanno avanti sfornando capolavori e serie da vendere ...

Maradona : le verità nascoste - la storia del campione divenuto mito e la sua caduta : Mercoledì 23 maggio, a partire dalle 20.55 su National Geographic, va in onda Maradona: le verità nascoste, un documentario che racconta l’epopea del Pibe de oro concentrandosi sui suoi anni napoletani e sulla sua ultima e definitiva caduta, la positività al test antidoping dei Mondiali americani del 1994. Diego Armando Maradona, il mito del diez Probabilmente neanche un napoletano doc saprebbe spiegare in poche parole cos’è stato Diego ...

Maradona : le verità nascoste - su National Geographic il documentario sulla vita del campione : Su Maradona si è detto tutto, ma il fascino della vita del più grande giocatore di sempre continua ad essere d'ispirazione per numerose produzioni, pronte a svelare nuovi lati della carriera e della vita privata del calciatore. Lo farà anche Maradona: le verità nascoste, il documentario in onda questa sera, 23 maggio 2018, alle 20:55 su National Geographic (canale 403 di Sky) e Fox Sports (canale 204).Uno speciale prodotto da Stand By Me che ...

Le verità nascoste - al via la nuova serie tv spagnola : Venerdì 25 maggio, a partire dalle 21.25 su Canale 5, debutta in prima serata Le verità nascoste, una serie tv spagnola di genere thriller-mystery. Dopo il successo de La casa de papel su Netflix, dunque, ecco un nuova produzione iberica – frutto del lavoro di Mediaset España – che si appresta ad affrontare la sfida del pubblico generalista italiano. Le verità nascoste, prima puntata venerdì 25 maggio: anticipazioni trama Paula ...

Maradona - le verità nascoste : in prima tv stasera su National Geographic e Fox Sports : Dopo aver raccontato Totò Riina, National Geographic ricostruisce la storia di Diego Armando Maradona, il più grande giocatore di calcio di tutti tempi, un’icona mondiale riconosciuta non solo per il suo talento con il pallone ma anche per il carattere diretto, arrogante, poco avvezzo alle regole. Un uomo dotato di un talento divino che spesso, però, si è trovato a vivere in suo personale inferno....

