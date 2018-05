Le previsioni meteo per domani | sabato 26 maggio

Giro d’Italia 2018 - Venaria Reale-Bardonecchia : le previsioni meteo della tappa del Colle delle Finestre. Pioggia in arrivo - può succedere di tutto! : Sarà il giorno della verità? Probabilmente sì, per questo Giro d’Italia 2018. Il cedimento odierno della Maglia Rosa Simon Yates, sull’ultima erta di Pratonevoso, è un segnale che riapre i giochi. L’ultimo arrivo in salita della Corsa Rosa giunge al termine di un frazione con oltre 4000 metri di dislivello. Numeri impressionanti. Il tappone da Venaria Reale a Bardonecchia, lungo 185 km, negli ultimi 92 non concederà un attimo ...

previsioni meteo Italia : Il Bollettino Meteo Aggiornato con le Previsioni elaborate da Rete Meteo Amatori e le criticità emesse dalla Protezione Civile Nazionale.

previsioni meteo - nel weekend arriva l'estate. Ma dura poco : arriva l'anticiclone africano Scipione che porterà a un aumento delle temperature. Ma da lunedì ritornano le piogge, ecco dove colpiranno

previsioni meteo Italia weekend 26-27 maggio. Che tempo farà : Il brutto tempo degli ultimi giorni sta per lasciare il passo a un weekend di sole e caldo. Un anticipo di estate in piena regola che conquisterà l’Italia da nord a sud facendo schizzare le temperature oltre i 30 gradi in molte città. Un’impennata quasi improvvisa dei termometri, considerando le medie degli ultimi giorni di pioggia, che ci farà piombare nell’anticiclone in arrivo dal nord Africa e che dovrebbe garantirci un ...

previsioni meteo - allerta sulle coste del Pacifico centrale : 6 uragani potrebbero devastare l’area nei prossimi 6 mesi : La National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) ha rilasciato le Previsioni per le tempeste che potrebbero formarsi nel Pacifico centrale nei prossimi 6 mesi: l’area potrebbe essere colpita da 3 a 6 uragani, che rappresenterebbero un aumento rispetto alle due tempeste dello scorso anno. Secondo il Centro uragani del Pacifico centrale della NOAA, quest’anno l’attività delle tempeste dovrebbe essere normale o un po’ superiore alla norma. ...

previsioni meteo - riecco l’Anticiclone : tornano sole e caldo - temperature in forte aumento ma non è ancora Estate : 1/15 ...

previsioni meteo : grave problema al satellite GOES-17 della NOAA : Il nuovo satellite Meteo statunitense GOES-17, lanciato meno di 3 mesi fa, ha un serio problema di raffreddamento che potrebbe influenzare la qualità delle sue immagini. Il problema è relativo al principale strumento del satellite per la cattura di immagini di uragani, incendi, eruzioni vulcaniche e altre calamità naturali, ha fatto sapere la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). I sensori infrarossi non vengono raffreddati in ...

previsioni meteo Estate 2018 - conferme su una tendenza a lungo termine davvero clamorosa : 1/4 ...

Le previsioni meteo per domani - venerdì 25 maggio

F1 - GP Monaco 2018 : le previsioni meteo. Pericolo pioggia nel corso delle qualifiche e della gara : In questo weekend torna il Mondiale 2018 di Formula Uno per il sesto appuntamento iridato. Il round è di quelli affascinanti, o per meglio dire, glamour. Si parla di Montecarlo, teatro di grandi sfide, a sfiorare i muretti ed i guardrail tipici del Principato. Una corsa, tra coraggio ed intelligenza, che metterà in palio punti importanti. La Ferrari, reduce dal negativo GP di Spagna (dominato dalla Mercedes) deve reagire: Sebastian Vettel è in ...

previsioni meteo - ultimo giorno di maltempo sull’Italia poi torna l’Anticiclone e sarà un weekend di sole e caldo estivo : 1/24 ...

Finale Champions League : ecco le previsioni meteo per l’attesissima Real Madrid-Liverpool : La Finale della UEFA Champions League si svolgerà sabato sera a Kiev, in Ucraina. Previsto un cielo prevalentemente sereno per tutta la partita tra Real Madrid e Liverpool all’Olimpiyskiy National Sports Complex. Bel tempo, dunque, con temperature stagionali e niente pioggia. Le temperature scenderanno dai quasi 17°C del calcio d’inizio ai 13°C alla fine dell’incontro. Le raffiche di vento nel pomeriggio si ridurranno dal tramonto ad una leggera ...

Meteo a Roma – Le previsioni per il 24 maggio 2018 : Meteo Roma. A Roma domani, giovedì 24 maggio 2018, è previsto tempo stabile con sole al mattina o pomeriggio. Nel Lazio ampi spazi di sereno al mattino alternati a qualche addensamento anche compatto su tutta la regione. Meteo Roma – Le previsioni per giovedì 24 maggio 2018 Giornata all’insegna del tempo stabile con sole prevalente al mattino e al pomeriggio; poco nuvoloso nel corso della serata. Temperature comprese tra +16°C e ...