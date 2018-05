Le nanoparticelle per la medicina spaziale | per la salute degli astronauti del futuro

huffingtonpost

(Di venerdì 25 maggio 2018) Questo post è a cura di Gianni Ciofani, responsabile Smart Bio-Interfaces Lab, IITLo studio delle reazioni del corpo umano nei viaggi nello spazio rappresenta un'opportunità eccezionale per noi scienziati, in quanto consentono da un lato di rispondere a domande biologiche di difficile investigazione sulla terra, dall'altra di aprire una nuova strada per l'osservazione e cura di patologie sconosciute: la "".Negli ultimi decenni sono state ipotizzate missioni che obbligherebbero gli equipaggi a lunghi periodi di esposizione a microgravità, ma è noto che una tale condizione porta ad alterazioni fisiologiche che influenzano pesantemente la permanenza stessa nello spazio. Già oggi, quando glirientrano nella gravità terrestre, presentano temporanei deficit motori e posturali. Fra i vari altri effetti, inoltre, si osserva ...