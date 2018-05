Le migliori università italiane secondo Twitter

wired

(Di venerdì 25 maggio 2018) (foto: Getty Images) Sono innumerevoli le classifiche che misurano la qualità di un’. Da quelle che ne certificano il loro peso in termini di ricerca a quelle che valutano il tasso di occupazione degli studenti una volta laureati. Difficile, però, che chi deve scegliere un percorso accademico affidi la propria decisione a una di queste classifiche. Più facile che si affidi al passaparola. Bene, ma come si può misurarne l’impatto? Ci ha provato Voices from the blogs che, dopo aver collaborato con noi durante le ultime elezioni politiche, ha realizzato un nuovo progetto per Wired. I risultati del quale sono illustrati compiutamente nel numero di Wired appena uscito in edicola, in concomitanza con l’apertura del Wired Next Fest. Dal 1° aprile 2017 al 31 marzo scorso, questo spin-off della Statale di Milano ha raccolto oltre 900mila tweet dedicati agli atenei ...