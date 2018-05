Le foto del primo giorno del Wired Next Fest 2018 a Milano

Le corna del cervo diventano il rifugio di un uccellino. La foto scattata a San Salvador dal fotografo Marvin Recinos : Qualche anno fa, un video del biologo Darren Naish aveva fatto scalpore, mostrando come, in caso di necessità, uccelli e cervi dalla coda bianca possano trasformarsi rispettivamente in preda e predatore. Ma non è questo il caso. In una foto scattata dal fotografo di AFP Marvin Recinos, i due animali vengono colti in una situazione completamente opposta: l'uno poggiato sulla testa dell'altro.Amici, insomma, un po' come Bambi ed ...

Champions League - terrore e violenza a Kiev : tifosi del Liverpool linciati da venti persone incappucciate [foto] : Un gruppo di tifosi del Liverpool è stato attaccato da venti persone incappucciate, che hanno messo a soqquadro un intero ristorante Continua la scia di violenza che coinvolge i tifosi del Liverpool in Champions League. Dopo quanto accaduto in occasione della sfida con la Roma, ecco tornare violenza e terrore questa volta però a Kiev, sede della finale di Champions League. Nel corso della serata di ieri, un gruppo di venti persone incappucciate ...

ORIETTA BERTI/ La cantante commenta le foto hot del suo passato (Matrix Chiambretti) : ORIETTA BERTI, ospite questa sera di Chiambretti Matrix, commenta alcune foto degli anni 60 ritenute all'epoca provocanti. Il difficile rapporto tra lei e la stampa.(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 11:43:00 GMT)

Il vetro della fotocamera di iPhone X si scheggia - segnalazioni in aumento : (Foto: Maurizio Pesce / WIRED) Per quanto con il suo design peculiare abbia ispirato un’intera generazione di nuovi smartphone, l’iconico iPhone X non è certo perfetto. Nelle ultime settimane in effetti sembrano aver raggiunto una massa critica alcune segnalazioni relative al vetro protettivo della doppia fotocamera posteriore, che stando alle lamentele emerse in Rete si creperebbe con troppa facilità. Lo ha riportato in queste ore ...

Patrizia morirà in Gomorra 4? Lo strano messaggio e la foto di Cristiana dell’Anna su Instagram : Continuano a gran ritmo le riprese di Gomorra 4 tanto che si vocifera che i nuovi episodi potrebbero andare in onda già a fine 2018 con buona pace dei fan. Rimane il fatto che le bocche sulla trama e gli intrecci dei nuovi episodi rimangono ben cucite e niente è ancora trapelato nemmeno dal set. Non si parla di funerali, di inseguimenti o di rumorose riprese notturne che tanto fastidio hanno dato in centro a Napoli durante i ciak della terza ...

Instax Square SQ6 - il bello delle foto istantanee : Cosa hanno in comune i figli degli anni 70 e la generazione zero dei nati a ridosso del 2000? Un dettaglio, sicuramente: entrambi apprezzano il fascino discreto delle “istantanee”, come rivela il successo tra i giovanissimi delle fotocamere Fujifilm Instax, che sfornano foto proprio come quelle che “sventolavano” per aria i loro genitori per accelerarne lo sviluppo. Oggi come allora, a sedurre è la foto che da immagine diventa ...

Le 5 migliori fotocamere istantanee del 2018 : Ritorno al passato, non per tutti ma per molti. Nell’era della società dell’immagine, la fotografia è (quasi) tutto. Uno scatto per testimoniare che siamo in quell’evento, con quella compagnia, magari per mostrare un outfit alla moda oppure assicurarsi una foto ricordo, è semplice e immediato. Grazie allo smartphone ora tutto è subito. E però c’è chi non si accontenta, chi gode nel tornare a scattare e toccare con mano il ...

Tonnara di Scopello : uno dei luoghi imperdibili della Sicilia [foto] : 1/6 ...

Marika Fruscio hot - la sexy tifosa del Napoli dà il benvenuto così ad Ancelotti [foto] : 1/16 Foto Instagram ...

Panchine Serie A - ecco tutti gli allenatori della prossima stagione squadra per squadra [foto] : 1/20 Atalanta ...

Belen Rodriguez - labbra rifatte? / foto - il prima e dopo della showgirl argentina parla chiaro! : Belen Rodriguez, nuovo ritocchino alle labbra? La showgirl paparazzata all'uscita di un centro estetico dal settimanale Oggi che mostra il prima e dopo dell'argentina(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 16:01:00 GMT)

Reggio Calabria : tutto pronto per il terzo ed ultimo modulo del progetto NTT [foto] : I suoi spettacoli, unici nel suo genere, registrano sempre una grande affluenza di pubblico nelle piazze e nei teatri di tutta Italia. Ha un vastissimo repertorio in continua evoluzione, difficile da ...

Tumori : ecco il nuovo test per “fotografare” le mutazioni del cancro : Una “fotografia” completa delle alterazioni molecolari del tumore. È il risultato che può essere raggiunto grazie a un nuovo biomarcatore, che misura il numero di mutazioni nel tumore. Si chiama Tumor Mutational Burden (TMB), cioè carico mutazionale del tumore, e rappresenta la nuova frontiera nella lotta contro la malattia, approfondita oggi in un incontro con i giornalisti a Roma. “Il TMB rientra nel concetto di medicina di precisione – spiega ...

Il Segreto anticipazioni : VENANCIA uccide CANDELA [foto] : anticipazioni Il Segreto: la morte di CANDELA, uccisa da VENANCIA ALMAGRO Tragedia in arrivo nei prossimi mesi de Il Segreto, visto che CANDELA Mendizabal (Aida De La Cruz) passerà purtroppo a miglior vita nell’episodio 1711 della telenovela ambientata a Puente Viejo; come abbiamo avuto modo di segnalare, tutto avrà inizio non appena VENANCIA Almagro (Inma Sancho), l’ex suocera della pasticciera, metterà piede nel paesello… Le ...