Le atmosfere lovecraftiane di The Sinking City in un nuovo imperdibile trailer

eurogamer

(Di venerdì 25 maggio 2018) "Puoi sentire quella voce nella testa che diventa sempre più forte? Sono io. Questa non è l'ultima volta che parleremo". Questa la frase che accompagna ildi The, interessante progetto di Frogwares, software house ucraina che negli ultimi anni si è fatta conoscere soprattutto per i videogiochi ambientati nell'universo di Sherlock Holmes.Il titolo è per molti versi ancora avvolto nel mistero ma sappiamo con certezza che si tratterà di un gioco open world con elementi investigativi fortemente ispirato e influenzato dalledell'apprezzatissimo H.P. Lovecraft. Ambientata nel 1920, questa avventura investigativa ci vedrà esplorare Oakmont, una cittadina del Massachussets in larga parte sommersa dall'acqua e invasa da strane creature di cui abbiamo un assaggio proprio nel.Nei panni di un detective privato ci troveremo a investigare sui motivi dietro ...