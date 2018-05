Le 5 migliori fotocamere istantanee del 2018

gqitalia

(Di venerdì 25 maggio 2018) Ritorno al passato, non per tutti ma per molti. Nell’era della società dell’immagine, la fotografia è (quasi) tutto. Uno scatto per testimoniare che siamo in quell’evento, con quella compagnia, magari per mostrare un outfit alla moda oppure assicurarsi una foto ricordo, è semplice e immediato. Grazie allo smartphone ora tutto è subito. E però c’è chi non si accontenta, chi gode nel tornare a scattare e toccare con mano il risultato. E allora non c’è smartphone che tenga (anche se si stanno organizzando e qualcuno ha già la soluzione), perché serve una fotocamera. Non le super tecnologiche con teleobiettivi e zoom da lasciare estasiati, bensì macchine punta, scatta e stampa. Parli dianalogiche con stampee in mente si materializza la Polaroid – sinonimo del settore – che della fotografia ha fatto la storia. Poi il digitale ...