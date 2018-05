Lazio | Tare | ' Lavoriamo per aumentare il prestigio del club'

Tare e il progetto Lazio : "Andiamo avanti - noi ci crediamo" : Crescere individualmente per crescere come collettivo. La Lazio in questi anni si sta stabilizzando fra le grandi del calcio italiano. Per la seconda stagione di fila arriva fra le prime 5 , non ...

Lazio - Inzaghi resta e Tare rinnova : Il tecnico biancoceleste non si muoverà dalla Capitale nonostante le voci che lo vorrebbero lontano. Pronto il rinnovo di contratto anche per il direttore sportivo Tare

Lazio - ecco il piano per evitare la fuga : Progetto è una parola di cui spesso si abusa nel calcio ma ha l'enorme potere di indirizzare il futuro. Di definirlo, limarlo. La mancata qualificazione in Champions sembra aver trasformato la Lazio ...

Oh no - Lazio! I biancocelesti crollano e si fanno rimontare : in Champions va l'Inter : La Lazio perde 3 a 2 contro l'Inter nel match della 38giornata di Serie A. Dopo pochi minuti Adam Marusic, con un tiro deviato da Ivan Perisic, sblocca la contesa. A sorpresa Danilo D'Ambrosio ...

Biglietti Lazio-Inter (domenica 20 maggio) : come acquistare i tickets per l’ultima giornata di Serie A : Domenica 20 maggio, alle ore 20.45, Lazio ed Inter si affronteranno allo Stadio Olimpico di Roma, in un vero e proprio spareggio per l’ultimo posto utile di accesso alla prossima Champions League. I biancocelesti hanno la possibilità anche di pareggiare l’incontro, visto il vantaggio di 3 punti in classifica generale sui nerazzurri. Gli uomini di Simone Inzaghi non staranno però troppo a speculare e, davanti al loro pubblico, ...

Inter - Ausilio replica a Tare : ' De Vrij? Abbiamo avvisato la Lazio a marzo' : Parola di Piero Ausilio, ds dell'Inter, che ai microfoni di Sky Sport 24 ha parlato del mercato nerazzurro: 'Cancelo? Non è una decisione tecnica, come anche per Rafinha. I temi per tenerli sono ...

Lazio - Lulic : "Occasione sprecata ma dobbiamo stare tranquilli" : Il capitano biancoceleste tranquillizza i suoi: "Abbiamo subito due gol e questo è un male. In ogni caso tutto è ancora da definire, prepariamo al meglio l'ultima partita di domenica prossima"

Lazio - Tare : "Su de Vrij qualcuno ha giocato sporco" : "Su de Vrij non c'è nessuna vicenda. qualcuno ha voluto giocare sporco e ha insinuato che il deposito del contratto potesse disturbarci ma ha avuto una risposta ieri sera". Il ds della Lazio Igli Tare ...

