Lautaro Martinez firma | ' Milito mi ha raccontato l' Inter' Garcia in pressing su Benatia

Inter - il riassunto della prima giornata nerazzurra di Lautaro Martinez : Ore 19.04 Lautaro Martinez esce dalla sede nerazzurra: "Forza Inter. Amala" Il nuovo attaccante nerazzurro, dopo due ore e trenta nella sede di Corso Vittorio Emanuele II, uscendo proprio dal quartier ...

Inter - arriva Lautaro Martinez : maglia numero 10 e futuro da leader : Inter, arriva Lautaro Martinez- L’Inter si prepara a recitare una parte d’assoluta protagonista in vista della prossima stagione. I nerazzurri accolgono Lautaro Martinez. Giornata di visite mediche, poi la firma sul nuovo contratto. Dalle ultime indiscrezioni, l’attaccante argentino sarebbe pronto a vestire la maglia numero 10. Sintomo di grossa maturità? Paura di niente e nessuno? […] L'articolo Inter, arriva Lautaro ...

Inter - Lautaro Martinez si prende il 10 : Lautaro DA 10 - Intanto, La Gazzetta dello Sport svela un retroscena sul futuro di Martinez, che ha chiesto e ottenuto di avere la maglia numero 10 in nerazzurro . La scorsa stagione a indossare la ...

Lautaro Martinez/ Video : Inter - ecco l'erede del Kun Aguero : qualità - potenza e senso del gol : Lautaro Martinez è un nuovo calciatore dell'Inter: ecco chi è l'erede del Kun Aguero, cresciuto sotto lo sguardo di Diego Milito e considerato il futuro dell'Albiceleste(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 10:55:00 GMT)

Inter : Lautaro Martinez - visite a fine mese. Con lui ecco il nuovo progetto nerazzurro : Dal 23 maggio in poi ogni giorno è buono per l'arrivo in Italia di Lautaro Martinez. Il prossimo attaccante dell'Inter è atteso a Milano insieme con una delegazione del Racing di Avellaneda, tra cui ...

Lautaro Martinez : 'Non penso al futuro. Ho una responsabilità grande verso il Racing' : Andato in gol anche contro l'Estudiantes , prosegue il magic moment di Lautaro Martinez , primo colpo estivo dell'Inter che parlando a Fox Sport ha confermato di essere per ora concentrato solo sul presente: 'E' stata una vittoria importantissima, dovevamo vincere perché per ora siamo fuori dalla Copa Libertadores del prossimo anno: ...

Calciomercato Inter - allarme Lautaro Martinez : ecco cosa è successo : Calciomercato Inter – L’Inter è concentrato sul finale di stagione con l’intenzione di conquistare la qualificazione in Champions League, ultime partite positive per la squadra di Spalletti. Si pensa anche al mercato, chiusa la trattativa per Lautaro Martinez ma nelle ultime ore allarme. Secondo quanto riporta DobleAmarilla, portale argentino, l’attaccante rischia di rimanere fuori dal Mondiale per problemi fisici, ...