L' attacco del Der Spiegel | «Italia scroccona | colpa di Draghi» E per l' Economist Conte è

L’attacco dello Spiegel : «Italia scroccona - colpa di Draghi» E la Faz : «Mamma Mia» : Il settimanale tedesco contro il nostro Paese: «I mendicanti almeno dicono grazie. Si procede verso il ricatto. La Grecia in confronto è una bazzecola»

VIDEO Micidiale attacco di Chris Froome al Giro d’Italia! Frullata stellare sul Colle delle Finestre - fuga solitaria di 80 chilometri? : Chris Froome sta riscrivendo la storia del ciclismo. Il capitano del Team Sky è scattato a 80 chilometri dal traguardo nella diciannovesima tappa del Giro d’Italia 2018: dopo aver fatto lavorare i suoi compagni di squadra, staccando fin da subito la maglia rosa Simon Yates, il britannico è scappato via in solitaria all’inizio dello sterrato del Colle delle Finestre. Una Frullata Micidiale del 33enne che ha messo in ginocchio Tom ...

VIDEO Giro d’Italia - Simon Yates in crisi! Dumoulin - Froome e Pozzovivo all’attacco : gli highlights della tappa di Pratonevoso : La diciottesima tappa del Giro d’Italia 2018 ha regalato grandissime emozioni, gli ultimi due chilometri sulla salita di Pratonevoso hanno riaperto totalmente i conti per la maglia rosa. Simon Yates, infatti, è andato in crisi e ha pagato 27” secondi di distacco da Tom Dumoulin, Chris Froome e Domenico Pozzovivo: il terzetto ha mandato fuori giri il britannico che ora è chiamato a una strenua difesa negli ultimi due tapponi alpini. ...

Perché la Casa internazionale delle donne di Roma è sotto attacco : A Roma l’amministrazione guidata dalla prima sindaca donna della città minaccia di chiudere uno dei luoghi storici del movimento femminista italiano. Leggi

Il signor Zampetti - chi era costui? Cosa c'è dietro l'attacco di Dibba Nel mirino il segretario del Colle : Ugo Zampetti? Chi era costui? Sconosciuto ai più, omino dai capelli bianchi che compare sempre nelle immagini televisive quirinalizie intorno o dietro al Presidente Sergio Mattarella, è finito nell'occhio del ciclone. Burocrate di lungo corso e grand commis... Segui su affaritaliani.it

Confindustria all'attacco del governo sfascista : Roma. L’Italia sta correndo un grave rischio: marginalità, isolamento, e una “enorme perdita di credibilità”. Confindustria scioglie le riserve sul “governo del cambiamento” e avverte che per fare gli interessi del paese ci sono delle priorità da salvaguardare: innanzitutto l’Europa. E poi le infras

Grande Fratello - Nina Moric all’attacco del web : “Siete marci dentro” : Altro che Grande Fratello 15: Domenica Live continua ad avere il suo spin-off serale, ogni martedì sera su Canale 5. La sesta puntata del reality di Canale 5, d’altronde, è iniziata con mezz’ora dedicata a Nina Moric e alla sua arrabbiatura per l’ironia ricevuta a seguito della precedente puntata sul suo volto – a dire del web – “trasformato”: “Si condannano gli atti di bullismo dentro la Casa e ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 23 maggio : Conte traballa : sotto attacco per il curriculum : Mattarella “congela” Conte: l’obiettivo è la testa di Savona Oggi niente incarico, si aspetta fino a domani: preoccupano le rivelazioni sulla biografia del “tecnico”. Ma il vero nodo è la casella “leghista” all’Economia di Fabrizio d’Esposito La guerra preventiva di Marco Travaglio Ci sarebbe molto da dire e ridire sul nascituro governo Salvimaio. Infatti molto abbiamo già detto: le distanze per certi versi incolmabili fra i due alleati ...

Israele - il comandante delle Forze aeree : “Compiuto il primo attacco al mondo con gli F-35” : Israele è stata la prima nazione al mondo a condurre un attacco con i cacciabombardieri “stealth”, cioè invisibili ai radar, F-35. L’aviazione israeliana dispone di nove F-35 operativi e ne ha ordinati in tutto 30. Il comandante delle Forze aeree, Amikam Norkin, ha rivelato questa mattina con una serie di tweet che gli F-35 sono stati usati durante...

La Top 11 della Serie A : in attacco c'è Dybala con Icardi e Immobile. La regia va a Jorginho : Ecco secondo i dati Opta i migliori ruolo per ruolo del campionato appena concluso: guidano Juve e Inter

Ariana Grande : il messaggio ai fan in occasione del primo anniversario dell'attacco alla Manchester Arena - LEGGI : Esattamente un anno fa, veniva scritta una delle pagine di cronaca più drammatiche legate al mondo della musica e dello spettacolo: un attacco suicida avvenuto alla Manchester Arena al termine del concerto della cantante statunitense Ariana Grande portava ...

Forza Italia va all'attacco "Con Conte M5S e Lega deludono le aspettative" : Più il governo gialloverde prende forma e più Forza Italia si prepara a stare all'opposizione. Anche il nome del premier indicato a Sergio Mattarella non piace agli azzurri. ' Qualora il Capo dello ...

Ambiente - Coldiretti : Giornata della Biodiversità - sotto attacco i simboli dell’agricoltura italiana : Non solo la Xylella fastidiosa proveniente dal Costa Rica che sta facendo strage di ulivi in Puglia con danni che ammontano a circa un miliardo di euro ma a colpire i primati di Biodiversità del Made in Italy ci sono le invasioni di parassiti “alieni” provenienti da altri continenti che a causa dell’intensificarsi degli scambi commerciali sono arrivati in Italia dove hanno trovato un habitat favorevole a causa dei cambiamenti ...

“Una poveretta perché…”. Barbara D’Urso all’attacco di Romina Power. La stoccata dell’ex moglie di Al Bano non è andata giù a Carmelita. Che non resta a guardare… : “Felicità è una Televisione che non sia di parte e non abbia padrone.Conduttori venduti per vile denaro che, per brama di audience, estinguono il caro. Estinto o no, che cosa importa? Le buste di sponsor son sotto la porta. Gli spazi venduti al miglior offerente e il pubblico ormai sempre più insofferente“. Così, durante l’ultima puntata di Amici, Romina Power aveva attaccato certa televisione davanti ad un’esterrefatta Maria De Filippi. Parole ...