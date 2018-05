Lasciano morire di fame e sete la figlia di due mesi | genitori arrestati

fanpage

: Quelli che si stringono contro la transenna e non la lasciano neanche a morire... Quelli che cantano a squarciagola… - AboutSaveMe : Quelli che si stringono contro la transenna e non la lasciano neanche a morire... Quelli che cantano a squarciagola… - peppiniellopz : RT @gabrillasarti2: @ioilmario @Nocentrisociali @sempregeneroso @braccoofficia @Storace @LisadaCa @saraosalvatore @iosonokarma @a_meluzzi @… - gabrillasarti2 : @ioilmario @Nocentrisociali @sempregeneroso @braccoofficia @Storace @LisadaCa @saraosalvatore @iosonokarma… -

(Di venerdì 25 maggio 2018) All'arrivo dei soccorsi la piccola era già morta. Poche ore prima gli assistenti sociali avevano visitato la casa per un altro figlio già allontanato dalla coppia ma non avevano segnalato alcun pericolo per la piccola.