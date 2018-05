' La tela dei boss' | Lo Verso indaga su mistero Caravaggio rubato

Il 'Programma di governo' M5S " LEGA e la tutela dei beni culturali : una partita persa ? : ... ma costituisce un chiaro segnale della continuità bi ma dopo il 4 marzo si dovrebbe dire multi partisan della politica dei governi Renzi e precedenti. Infatti, dopo le solite ovvie e generiche ...

Dubbi sul curriculum di Contela NY University lo smentisceAltra voce : "E' iscritto all'Opus dei" : Emergono Dubbi sul curriculum di Giuseppe Conte. La New York University: "Non ha passato qui un mese ogni estate tra il 2008 e il 2012". E secondo voci sarebbe soprannumerario dell'Opus dei Segui su affaritaliani.it

Regione Lazio - Zingaretti lancia un piano per tutelare diritti e stipendi dei rider : Garantire la tutela dei lavoratori, contrastare le disuguaglianze, lottare contro lo sfruttamento. È la nuova sfida raccolta dalla giunta regionale del Lazio per estendere gli standard di diritti e ...

Tecnologia - guida autonoma : tela Model S si schianta contro mezzo dei vigili del fuoco : Incidente nello Utah per una Tesla Model S: l’auto, probabilmente con funzione di guida semi-autonoma inserita, si è schiantata contro un mezzo dei vigili del fuoco fermo a un semaforo. La vettura viaggiava a circa 60 km/h, e sembra non abbia frenato prima dell’impatto. La polizia ha reso noto che sull’incidente è in corso un’inchiesta. L’uomo alla guida non aveva assunto alcol o droghe: ha riportato la frattura di ...

Il 1° maggio dei sindacati in piazza : i lavoratori sempre meno tutelati : Non perdetevi le nostre news su lavoro, tasse, pensioni e politica, [VIDEO] per riceverle cliccare sul tasto segui. # Lavoro giovani

Il 1° maggio dei sindacati in piazza : i lavoratori sempre meno tutelati : Nella manifestazione del primo maggio organizzata da Cgil, Cisl e Uil, per la celebrazione della festa dei lavoratori che quest'anno si è tenuta a Prato, si è affrontato un tema da tempo dimenticato, la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Oltre che porre l'accento sulle malattie professionali nonché sull'aspetto della ricattabilità dei lavoratori. Sicurezza nei luoghi di lavoro Lo slogan della manifestazione del primo maggio 2018 è stato ...

Nintendo - Valve - Sony e EA sono state segnalate in Norvegia per violazione di una legge europea a tutela dei consumatori : Il consiglio norvegese dei consumatori NCC ha segnalato le principali vetrine digitali per violazione della legislazione europea sui consumatori, riporta Gameindustry.In seguito ad un'inschiesta dell'anno scorso è risultato infatti che Nintendo non sia ancora riuscita ad offrire al consumatore la possibilità di annullare il software pre-ordinato via eShop, mentre anche Steam, Origin e il PlayStation Store sono stati segnalati per motivi ...

Péruzy : "Acquirente Unico a tutela dei consumatori vulnerabili" : "Il superamento della Maggior tutela, previsto il 1°luglio 2019 dalla Legge Concorrenza 2017, vede Acquirente Unico impegnato a rafforzare gli strumenti già in campo per favorire una maggiore ...

Cina - nasce quattro anni dopo la morte dei genitori. L’esperto : «Giusto tutelare l’embrione» : Quando Tiantian è nato, nel dicembre 2017, i suoi genitori erano già morti da quattro anni. Shen Jie e Liu Xi, originari della città cinese di Yixingerano, erano sposati da due anni quando hanno deciso di provare la fecondazione in vitro, perché non riuscivano ad avere un figlio. Ma il 20 marzo 2013, cinque giorni prima che venisse impiantato uno degli embrioni fecondati a Liu, la coppia è morta in un incidente automobilistico. Per i tre anni ...

Tutela dei dati personali - l’Europa diventa il punto di riferimento globale : Decine di milioni di persone hanno seguito in diretta le due audizioni di Mark Zuckerberg. E hanno condiviso con milioni di altre le impressioni, le critiche, gli apprezzamenti e le ironie sulle risposte del fondatore di Facebook a senatori e deputati americani. Anch'io ho letto e scritto post e tweet, e ho scorso su Instagram le foto degli eventi di Washington.Non ho saputo resistere alla tentazione di fare qualche screenshot della all-news ...

Pizza bianca romana alla pala del fornaio - nasce comitato per tutelare e promuovere uno dei prodotti storici più caratteristici della Capitale : Un comitato per tutelare e valorizzare la “Pizza bianca romana alla pala del fornaio”, uno dei prodotti gastronomici storici più caratteristici della Capitale. A costituirlo è Assopanificatori Confesercenti. Il comitato, che si rivolge sia ai panificatori di Roma, sia ai cittadini che desiderano preservare la tradizione della Pizza romana, sarà presentato: MERCOLEDÌ 18 APRILE 2018 A PIAZZA MADONNA DEI MONTI ALLE ORE 12.30, PRESSO IL GAZEBO ...

“Fermatela è impazzita!”. Amici : Carmen esplode. La cantante al colmo dell’ira aggredisce i compagni dei Blu : pianto a dirotto e urla tonanti. Ne ha per tutti : “E poi Emma…” : Il serale di Amici è appena iniziato ma i ragazzi sono già sotto pressione. In particolare nella squadra dei Blu ci sono stati dei momenti difficili che hanno visto coinvolti Carmen Ferreri e gli altri ragazzi. Nel day time del 10 aprile, la cantante è infatti scoppiata a piangere e ad urlare contro i suoi compagni di squadra. La ragazza era palesemente sconvolta e a tratti disperata a causa di alcuni comportamenti assunti dai suoi ...

App test : Instagram con i Nametags - Skype con la registrazione delle chiamate - YouTube a tutela dei minori : ... che permetterà di registrare direttamente chiamate audio e video , per poterle rieditare in seguito, o condividere sul momento tramite servizi di streaming online. La funzione in questione, nel ...

“Adesso finitela!”. Ermal Meta furioso - esplode Amici. Siamo solo alla prima puntata del serale e l’atmosfera è già bollente. Stanco dei commenti - il cantante scende in difesa del suo pupillo. Parole pesantissime : Inizio con polemica per Amici, il talent di Maria De Filippi che ha preso il posto di C’è posta per te nel sabato sera di Canale 5. A scatenare la bagarre è un insospettabile, il fresco vincitore di Sanremo Ermal Meta. Sempre pacato e cauto, a volte anche troppo secondo i fan, il cantante albanese ha sbottato e non e le ha mandate a dire a Rudy Zerbi e Di Francesco. Il motivo?Il discografico e il compagno di Fiorella non hanno risparmiato ...