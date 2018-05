La storia Robot licenzia un operaio disabile dopo 30 anni in fabbrica Un monito per

Con la mano robotica IIT-Inail si recupera il 90% delle funzioni. La storia di Marco : "La mia vittoria è mangiare col coltello" : Marco Zambelli ha perso la mano destra per un infortunio di lavoro quando aveva 15 anni. Da allora ha sempre delegato i gesti quotidiani più semplici alla mano sinistra. "Per me la protesi prima era solo un elemento estetico, che indossavo quando mi svegliavo e toglievo quando andavo a dormire", afferma ad HuffPost. Fino ad oggi. Perché da qualche tempo a questa parte il signor Zambelli, 64 anni originario di Sant'Agata Bolognese, ...

Celebriamo i 40 anni di Goldrake con : C'era una volta Goldrake. La vera storia del robot giapponese che ha rivoluzionato la TV italiana : In occasione delle celebrazioni per i 40 anni dalla prima trasmissione della serie Atlas Ufo robot in Italia, Società Editrice La Torre ripropone il saggio C'era una volta Goldrake. La vera storia del robot giapponese che ha rivoluzionato la TV italiana di Massimo Nicora in una edizione speciale a tiratura limitata e numerata, interamente riveduta e corretta e con una nuova copertina. Il tutto al prezzo di €28,50.Ecco il comunicato ...