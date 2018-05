La storia dietro la migliore foto scattata al royal wedding

Stemmi e loghi auto : la storia dietro un simbolo : Stemmi e loghi di un’azienda, non solo automobilistica, rappresenta la storia, la nascita, le idee che fondano e portano avanti l’azienda che rappresenta. È più di un semplice distintivo di riconoscimento, è qualcosa di fondamentale che rappresenta, distingue e fa riconoscere l’auto e il suo marchio di fabbrica. Creare un logo non è una cosa semplice, con un’immagine fatta di simboli e parole bisogna realizzare qualcosa ...

Castellammare - Una storia di bullismo dietro le scritte contro 'Mario Pantacollant'? : Gli ultimi articoli di Cronaca Castellammare - Beccato con addosso marijuana. In casa droga, una pistola e cartucce a salve: 18enne nei guai Castellammare - Omicidi Tommasino - Vuolo, per la ...

Paolo Bonolis - che succede? Immortalato in lacrime. La foto del popolare conduttore ha subito fatto il giro dei social - e la storia che c’è dietro la sua commozione ha emozionato tutti : Paolo Bonolis, uno dei conduttori più bravi e più amati di sempre. Ovunque sia andato e qualsiasi cosa abbia fatto in tv, è sempre stato apprezzato dal suo pubblico. Il suo lato migliore, però, forse lo ha lasciato intravedere solo nel suo vecchio programma “Il senso della vita”. Irriverente e beffardo in tv, amorevole e premuroso nella vita privata, soprattutto in famiglia. E’ un tenero Paolo Bonolis, altroché. E così ...

La verità nascosta dalle Iene dietro la storia della colf del presidente Fico : Le Iene tampinano Roberto Fico, neo presidente della Camera, e diffondono tramite il programma di Italia 1 la loro ricostruzione: la terza carica istituzionale dello Stato trascorrerebbe parte della ...

Fabrizio Corona : la verità dietro l’incontro con Belen e la fine della storia con Silvia Provvedi : Belen Rodriguez e Fabrizio Corona: l’incontro che ha fatto tanto discutere e l’addio a Silvia Provvedi L’incontro avvenuto tra Fabrizio Corona e Belen Rodriguez la scorsa settimana ha letteralmente scatenato gli appassionati di gossip. I due ex, infatti, ancora oggi riescono a far parlare di loro e questo, stando a quanto riportato su Chi, avrebbe […] L'articolo Fabrizio Corona: la verità dietro l’incontro con Belen ...

“Mi sono rotto il ginocchio e… sono diventato gay!”. L’incredibile storia di un ragazzo che - da un giorno all’altro - ha lasciato la fidanzata per correre dietro agli uomini. La sua ricostruzione - allucinante - ha lasciato gli utenti a bocca aperta : Un infortunio è pur sempre un infortunio e non andrebbe mai sottovalutato, nemmeno quelli più banali. Le conseguenze alle volte potrebbero essere imprevedibili e andare a toccare capisaldi della vostra vita che fino a quel momento non vi era mai passato in testa di mettere in discussione. Leggere per credere la storia di un ragazzo inglese di 23 anni che si è fatto male in maniera apparentemente poco pericolosa. Uno scontro mentre guidava ...

La foto dell'anno? Un ragazzo in fiamme. Ecco la storia dietro questo scatto : Un ragazzo venezuelano avvolto dalle fiamme da cui cerca di scappare. Una maschera antifumo e antigas sul viso, una t-shirt bianca e sullo sfondo un muro di mattoni rossi con la piccola scritta nera...

Ecco perché i jeans hanno quell’etichetta di pelle dietro. Lo sapevi? Probabilmente no - ma te lo sarai chiesto. E allora - dopo il micro taschino apparentemente inutile - risolto un altro ‘dubbio esistenziale’ : tutta la storia : jeans: chi non ne ha almeno un paio nell’armadio? A uno dei posti d’onore tra i capi più classici e famosi al mondo, il pantalone in denim non conosce età, sta bene a tutti, si rinnova ogni anno per gli appassionati delle ultime tendenze ma se vintage sa il fatto suo, si può sfoggiare 365 giorni l’anno ed è persino considerato elegante in certi mix super fashion. Presentazioni inutili: i jeans sono i jeans. Eppure, ...