La storia di Etan Patz - il bambino scomparso più famoso d’America : La mattina 25 maggio 1979, il piccolo Etan Patz, sei anni, esce di casa per la prima volta da solo per andare alla fermata del bus che lo porterà a scuola. Non ci arriverà mai. La foto del bimbo sarà la prima a comparire su un cartone del latte con la scritta Missing, facendo di lui il bambino scomparso più famoso D'America. L'omicidio del piccolo Etan è stato confessato anni dopo dal 51enne Pedro Hernandez.Continua a leggere

Chi è lo schiattamuorto? La storia e l’origine del termine napoletano : La figura dello schiattamuorto è centrale nella storia popolare di questa città: la lingua napoletana ha trovato un modo colorito e curioso per definire il ruolo, sacro e profano al tempo stesso, di questo personaggio.Continua a leggere

Moro - Mattarella a via Caetani. Di Maio : «Sua morte pagina buia della storia» : A quarant'anni dal ritrovamento del corpo di Aldo Moro, la politica e le istituzioni hanno reso omaggio alla memoria dello statista democristiano a via Caetani, dove il corpo fu ritrovato nel bagagliaio di una Renault 4

Quella foto di via Caetani. Quando la cronaca diventa storia : ... nel nostro caso, ci avrebbe anche dato la spinta decisiva a fare della passione per la cronaca, raccontata con le immagini o con le parole, un lavoro. Ma ogni tanto mi chiedo: oggi che tutti parlano ...

Quella foto di via Caetani. Quando la cronaca diventa storia : "Avevo 24 anni, il chiodo fisso della cronaca e la Nikon sempre a portata di mano. Ma Quella mattina non potevo immaginare che la passione per la foto mi avrebbe fatto inciampare in un attimo di storia". Maurizio Piccirilli, all'epoca giovane freelance, racconta all'Agi il 'dietro le quinte' di una delle immagini più tragicamente famose della storia del Paese: Quella di Aldo Moro riverso, cadavere, nel ...

“Innamorato”. Alessandro Preziosi e la nuova fiamma. Sono passati nove mesi dalla fine della storia con Greta Carandini e l’attore napoletano è stato beccato con “lei”. Le foto (bomba) che lo incastrano : Alessandro Preziosi ha un nuovo amore. Dopo la fine della storia con Greta Carandini, l’attore napoletano si è di nuovo “sistemato”. La storia con Greta Carandini, sbocciata dopo la fine dell’amore con Vittoria Puccini, aveva fatto parlare: la Carandini ha 17 anni meno di Preziosi e tutti si chiedevano se e quanto sarebbe durato l’amore. Alla faccia dei crudeli che credevano fosse solo un fuoco di paglia, il loro amore è durato 4 anni. Poi, ...

"Rovinata da una protesi difettataCalvario iniziato al Gaetano Pini"La storia choc di una donna del Sud : ESCLUSIVA/ Il calvario di una donna pugliese operata al Gaetano Pini per una protesi d'anca: le complicanze, il rischio di una perenne sedia a rotelle e i sospetti... Segui su affaritaliani.it

“Abusi sulle donne - torture…”. L’ex star di Smalville in grossi guai : le terribili accuse nei confronti di uno dei volti più amati della celebre serie tv. Una storia davvero inquietante : Era tra i volti noti di un telefilm che i ragazzi ricordano ancora oggi con piacere, quello Smallville che raccontava le peripezie di un giovane Superman alle prese da un lato con la scoperta dei propri poteri sovrumani e dall’altro con l’adolescenza, gli amori, la scuola e le fragilità di qualsiasi adolescente. Oggi eccola finire a sorpresa in grossissimi guai insieme a un altro personaggio famoso del piccolo schermo, ...