La star di Grey' s Anatomy derubata in piazza a Firenze

(Di venerdì 25 maggio 2018) Un brutto quarto d'ora per Ellen Pompeo, l'attrice protagonista della fortunata serie's, che in vacanza acon la famiglia si è vista sottrarre da malintenzionati la borsa, mentre si trovava indella Signoria.Un ladro l'ha avvicinata mentre pranzava nel capoluogo toscana, allontanadosi con il maltolto. Un episodio che lei stessa ha raccontato in un post su Instagram, in un mix di italiano, spagnolo e inglese, in cui ringrazia la polizia per averla aiutata nel frangente. Grazia a polizia Di Firenzia squadro volanti y resterante Frescobaldi my purse was stolen from right under my nose!! I blame the rose!! But Grazia to who ever stole it for dropping it on the street exactly in tact. I was tracking my phone and chasing you down... had I caught you... it would not have ended well for you... I am nice but lets not forget my heritage... NAPOLITANO.... hai furtuno y ...