La scienza dei ragni saltatori

(Di venerdì 25 maggio 2018) Scienze della vita e ingegneria insieme per studiare da vicino la fisica del salto deie trovare ispirazione per i robot di domani. Lo hanno messo in pratica all’Università di Manchester, dove un gruppo di scienziati ha osservato le riprese ad alta velocità di Kim, un esemplare di Phidippus regius, un grosso ragno saltatore nordamericano. Regolando di volta in volta la distanza e le altezze delle piattaforme sono venute alla luce le diverse strategie adottate dall’animale per cavasela nel salto ed è stato possibile risalire dai movimenti alle forze in gioco, le direzioni, gli angoli e le componenti anatomiche coinvolte. Lo studio è stato appena pubblicato in forma integrale su Scientific Reports, ma per un assaggio ecco un video che ci porta proprio dietro le quinte della ricerca. (Video edited and produced by Girupakaran Sivalingam, Bill Crowther and Mostafa Nabawy. Sound design ...