La scienza dei ragni saltatori : Scienze della vita e ingegneria insieme per studiare da vicino la fisica del salto dei ragni e trovare ispirazione per i robot di domani. Lo hanno messo in pratica all’Università di Manchester, dove un gruppo di scienziati ha osservato le riprese ad alta velocità di Kim, un esemplare di Phidippus regius, un grosso ragno saltatore nordamericano. Regolando di volta in volta la distanza e le altezze delle piattaforme sono venute alla luce le ...

"Il Cielo del Lazio". Astronomia - scienza e natura per la Settimana Europea dei Parchi : Da venerdì 18 a domenica 27 maggio . Tanto durerà la Settimana Europea dei Parchi 2018 promettendo una vera e propria immersione nella scienza e nella natura delle aree verdi del Belpaese. Aderisce convintamente anche quest'anno la Regione Lazio con una manciata di attività legate a percorsi in natura che vanno sotto il suggestivo ...

I Giovani per la scienza dal Campus Universitario di Savona alla Città dei Bambini per far fare esperimenti ai più piccoli : L'Associazione 'Giovani per la Scienza' è alla sua seconda partecipazione all'evento 'Savona: la Città dei Bambini', ideato dalla compagnia teatrale 'Nati da un Sogno', dopo che già lo scorso anno i ...

'La grande luce di Padre Pio - tra scienza e fede' - una mostra inedita nell'ex Monastero dei Benedettini di Monreale : ... presieduta dal sindaco Piero Capizzi, la delibera che da il via libera alla realizzazione di una grande mostra culturale e religiosa dal titolo 'La grande luce di Padre Pio, tra scienza e fede'. L'...

Papa Francesco : "La scienza deve rispettare dei limiti" : Nel giorno della morte del piccolo Alfie Evans, vicenda in cui il Vaticano era entrato a gamba tesa offrendo il proprio supporto ai genitori del bimbo e un posto all'ospedale Bambin Gesù legato proprio alla Santa Sede, Papa Francesco è intervento alla Conferenza internazionale promossa dal Pontificio Consiglio della Cultura e ha speso ben più di qualche parola sulla scienza e i limite che questa deve avere, secondo la Chiesa, "per il bene ...

"scienza e ragione" : ultimo appuntamento di filosofia al Circolo dei Lettori : Cosa unisce e cosa divide scienza e filosofia? Che ruolo hanno ragione e razionalità all'interno di questi due poli? Il destino della ragione è quello di essere assorbita dalla pratica scientifica? E ...