La scelta di Gemma Galgani a Uomini e donne | pianto disperato prima dell' addio

(Di venerdì 25 maggio 2018) Grandi colpi di scena sono arrivo durante l'ultima puntata di questa stagione VIDEO diover registrata ieri pomeriggio. Ancora una volta al centro'attenzione c'è stata, che sara' la vera protagonista indiscussa di questo finale di stagione del dating show di Maria De Filippi con la sua attesafinale. Anche per, infatti, arrivera' il momento di prendere una decisione finale e possiamo svelarvi che questa volta la dama torinese lascera' tutti senza parole.in lacrime poi l'inaspettato Chi ha to le ultime puntate disa bene che la dama si stava frequentando con Marco, un aitante cavaliere arrivato in trasmissione apposta per conoscerla. La relazione tra i due stava procedendo nel migliore dei modi fin quando non si è intromesso di nuovo Giorgio Manetti, che nella scorsa puntata ha chiesto di poter ...