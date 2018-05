La Roma cambia look

romadailynews

(Di venerdì 25 maggio 2018) Il calciomercato è un distributore automatico di sogni. Gratis, almeno per i tifosi. E per loro è forse il momento calcistico più bello, quello nel quale fantasticare senza limiti, quasi senza pudore. E allora si può, grazie all’immaginazione, anche sperare nell’arrivo a sorpresa di qualche top player. Quell’acquisto tenuto magistralmente segreto a giornalisti e apprendisti stregoni e che, come un fulmine a ciel sereno, irrompe all’improvviso come la vera ‘bomba’ di mercato. Capace di capovolgere da solo gli equilibri della stagione ormai alle porte. Acquisto che puntualmente non arriva. Ecco, questo per tanto tempo è stato vissuto dai tifosinisti sulla propria pelle. E sinceramente, per il momento, continuerà in parte a rappresentare la dura realtà per chi ha il giallorosso nel cuore. Ma attenzione. Anche se i tempi non sono ancora abbastanza ...