La Roma cambia look : Il calciomercato è un distributore automatico di sogni. Gratis, almeno per i tifosi. E per loro è forse il momento calcistico più bello, quello nel quale fantasticare senza limiti, quasi senza pudore. E allora si può, grazie all’immaginazione, anche sperare nell’arrivo a sorpresa di qualche top player. Quell’acquisto tenuto magistralmente segreto a giornalisti e apprendisti stregoni e che, come un fulmine a ciel sereno, irrompe ...

Beppe Grillo : "Il mio ruolo non cambia". Vertice con Di Maio e Casaleggio a Roma : Beppe Grillo è arrivato a Roma. Arrivando all'Hotel Forum, alla domanda dei cronisti se con il M5S al governo il suo compito nel Movimento sia terminato, il garante M5S risponde "Ma state scherzando? Ditemi che state scherzando". Poco dopo Grillo è stato raggiunto in albergo da Davide Casaleggio assieme a Enrica Sabatini. In seguito è arrivato anche il leader del Movimento Luigi Di Maio a bordo della sua auto.

Roma - troppi infortuni : cambiano i preparatori : ... ed è per questo che si vorrebbe evitare il ripetersi dei tanti diversi muscolari che hanno frenato l'ascesa della squadra di Di Francesco, scrive 'La Gazzetta dello Sport'. La coppia statunitense ...

Roma : Sale da gioco - si cambia procedura : Roma – A Roma viene modificata la procedura per il rilascio delle autorizzazioni all’apertura delle Sale da gioco a Roma. Saranno infatti i commissariati locali e non la Divisione della Polizia Amministrativa e sociale a rilasciare le licenze di pubblica sicurezza per l’esercizio di raccolta scommesse, Sale slot e bingo. Tale decentramento e’ finalizzato a velocizzare le procedure. Evitando trasmissioni di atti e ...

Cagliari-Roma alle 20.45 La Diretta Di Francesco cambia : dentro Peres - Gonalons - Under e Gerson : Il programma della 36esima giornata di Serie A si chiude con il posticipo della Sardegna Arena tra Cagliari e Roma; è una partita di fondamentale importanza per entrambe le compagini. Il Cagliari vive ...

Rabbia Roma : “Senza gli errori arbitrali sarebbe cambiato tutto” : La Roma è ingiustamente fuori dalla finale di Champions. “Senza gli errori arbitrali sarebbe cambiato tutto”. Così il ds giallorosso

Roma - cambia la sanità per le famiglie : pediatra di base anche di sabato : Cinque ambulatori aperti ai bambini, nei fine settimana e nei giorni festivi, con pediatri a disposizione nei giorni più complicati per le famiglie che hanno bisogno di visite e assistenza sanitaria ...

Nuovo caso a Roma - muore a 54 anni per aneurisma addominale scambiato per ernia Video : Un Nuovo tragico caso, doppiamente sconvolgente perché sembra la copia di un fatto precedente avvenuto appena un mese fa, sempre a Roma. #Giorgio Orsini, 54 anni, è morto sabato 22 aprile per una diagnosi sbagliata. Ne sono convinti i familiari e con loro la procura capitolina che ha avviato un'indagine per omicidio colposo. La stessa cosa è successa a Daniela Sabbatini deceduta lo scorso 20 marzo [Video]. Queste due persone sono morte per un ...

Ambiente - Raggi : “Roma accetta la sfida ai cambiamenti climatici” : “In occasione della Conferenza internazionale ‘Governance ambientali e città sostenibili’ promossa dalla Fondazione Icef (International Court of the Environment Foundation), che abbiamo avuto l’onore di ospitare in Campidoglio con ospiti illustri, la nostra città ha assunto impegni importanti sui cambiamenti climatici, una vera e propria Dichiarazione di Roma presentata dall’Icef e che punta a rafforzare la ...

Liverpool-Roma - semifinale andata Champions League 2018 : i giallorossi cercano l’impresa ad Anfield. Si vuol cambiare la storia! : “Yes we can”. Era lo slogan di qualcuno in politica ma, visto l’avversario, se lo starà ripetendo nel cuore e nel cervello ogni giocatore della Roma. Domani sera alle ore 20.45, la formazione allenata da Eusebio Di Francesco si esibirà nel celebre palcoscenico di Anfield. L’urlo dei tifosi del Liverpool sarà assordante ma i giallorossi non dovranno lasciarsi condizionare dal loro canto incessante e dalla ...

Roma-Genoa 0-0 - Di Francesco cambia sei giocatori : Gerson al posto di Nainggolan : La Roma riparte di fronte ai propri tifosi dopo il derby con la Lazio e concluso a reti inviolate: i giallorossi stanno dando vita ad un appassionante corsa alla Champions League del prossimo anno...

