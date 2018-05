La PlayStation 5 ha una data d’uscita | il 2021

Zone Of The Enders The 2nd Runner Mars : in arrivo una demo per PlayStation VR : Sony Interactive Entertainment e Konami hanno annunciato (tramite un post sul PlayStaion Blog) che presto sarà disponibile una demo per Zone Of The Enders: The 2nd Runner, riedizione del secondo capitolo della famosa saga a tema mech ideata da Hideo Kojima. Come riporta gamingbolt, questa versione di prova supporterà i 4K nativi, offrirà un sistema di controllo alternativo adatto a un pubblico esperto e sarà compatibile con Playstation VR. Il ...

Tacoma : il titolo ha una data di lancio per PlayStation 4 : Tacoma è stato lanciato per la prima volta per Xbox One e PC nell'agosto del 2017, rimembra Gematsu.Ebbene, da oggi i giocatori PlayStation sanno che il gioco è in arrivo anche per la loro console, PS4. L'a data di lancio annunciata è l'8 maggio 2018, annuncia lo sviluppatore The Fullbright Company.La versione PS4 di Tacoma introdurrà una nuova modalità chiamata "Developer Commentary Mode", nella quale saranno contenute oltre due ore di commenti ...

One Piece Grand Cruise per PlayStation VR ha una data di uscita : Dopo le recenti notizie sui nuovi personaggi e le nuove immagini di One Piece World Seeker, Bandai Namco Entertainment Europe condivide altre informazioni sul suo franchise, stavolta è il turno di One Piece Grand Cruise per PlayStation VR che, finalmente, ha una data di uscita.In One Piece Grand Cruise, sviluppato in collaborazione con Spike Chunsoft Studios, i giocatori dovranno salpare sulla famosa nave Thousand Sunny per raggiungere la ...

Va a comprare una PlayStation : lo legano e gli sparano alla testa in stile esecuzione : Danny Diaz-Delgado, 20 anni, è stato trovato morto con le mani legate dietro la schiena sulla riva del Creek Assunpink a Hamilton, negli USA. Gli avevano sparato alla testa. Il giovane sarebbe stato ucciso dopo aver provato ad acquistare una PlayStation da un 29enne, con precedenti per furto con scasso, già arrestato.Continua a leggere