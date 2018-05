La Juventus sogna Cancelo | è il regalo per Allegri

Cavani : 'Per arrivare in finale di Champions bisogna fare come la Juventus' : TORINO - Edinson Cavani non vuole saperne di andar via dal Paris Saint-Germain. Il Matador ha rilasciato una lunga intervista a 'Team Duga', programma radiofonico di Rmc Sport condotto dall'ex attaccante del Milan e della nazionale francese Christophe Dugarry. ' Ho un contratto fino al 2020 ' dice l'uruguaiano. ' La storia d'amore con questo club è cresciuta da un po '...

VIDEO Il clamoroso autogol di Andrea Barzagli : Inter-Juventus 2-1. Il Napoli sogna lo scudetto - bianconeri in ginocchio : Andrea Barzagli ha segnato un clamoroso autogol in Inter-Juventus, big match della 35^ giornata di Serie A. Il difensore bianconero ha insaccato nella propria porta e ha consegnato il 2-1 ai nerazzurri: un inatteso errore da un veterano che potrebbe costare lo scudetto. Il Napoli ora avrà la ghiotta occasione di riportarsi in testa alla classifica. Di seguito il VIDEO dell’autogol di Andrea Barzagli in Inter-Juventus ...

C'è Inter-Juventus - Napoli sogna il sorpasso Video : 3 E' il giorno di #Inter-#Juventus, il derby d'Italia, la partita delle partite per certi aspetti, quelli legati alle appassionanti sfide del passato, quasi sempre in chiave scudetto. Quella di stasera - fischio d'inizio alle 20,45 - è, comunque, una gara di fondamentale importanza per la lotta al vertice, perché i bianconeri di Massimiliano Allegri non possono concedersi neppure un mezzo passo falso contro i nerazzurri di Luciano ...

Juventus-Napoli 0 a 1 - i tifosi campani sognano in grande : “Ora è tempo di scudetto. Emozione grandissima” : In migliaia i tifosi napoletani sono accorsi all’aeroporto di Capodichino per accogliere la squadra di ritorno da Torino dopo lo 0 a 1 inflitto alla Juventus. “È un’Emozione grandissima, mai provata fino ad ora. Ci meritiamo questa vittoria e dobbiamo andare avanti. Stiamo aspettando i giocatori per omaggiarli” “Il gol al 90° è stato del tutto inaspettato e ci ha lasciato senza parole. Adesso possiamo sperare molto ...

VIDEO Gol di Koulibaly : Juventus-Napoli 0-1 nella sfida scudetto. Il colpo di testa che fa sognare una città! : Koulibaly ha segnato la rete che ha deciso Juventus-Napoli, la sfida scudetto. Il difensore ha siglato il gol al 90′ con un eccezionale colpo di testa che ha sorpreso la difesa bianconera e Gigi Buffon. Gli azzurri hanno vinto la partita per 1-0 e si sono così portati a un solo punto di distacco dalla Juventus quando mancano quattro partite al termine del campionato: la Serie A è partita, la volata tricolore è lanciata. Di seguito il VIDEO ...

Posillipo - ecco la scuola Juventus dove i bambini sognano Insigne : Come cantava Gianni Morandi, 'C'è un grande prato verde, dove nascono speranze', e nel caso di specie si tratta del campo del Denza a Posillipo ogni giorno si allenano i ragazzi della scuola calcio ...

La Juventus sogna i grandi ritorni : Pogba e Morata nel mirino dei bianconeri : Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, però, entrambi i giocatori potrebbero far ritorno a Torino ma solo in prestito visto che sia United che Chelsea non vogliono mettere a bilancio una ...

Juventus - così fa male : prima sogna l’impresa poi la beffa nel finale contro il Real Madrid - bianconeri furiosi [FOTO e VIDEO] : 1/25 LaPresse ...

LIVE Real Madrid-Juventus - DIRETTA Champions League : 0-2 - Mandzukic firma una doppietta stellare! Si sogna l’impresa : CLICCA QUI PER LE PAGELLE DI Real Madrid-Juventus Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Real Madrid-Juventus, ritorno dei quarti di finale della Champions League 2018 di calcio. I bianconeri vanno a caccia della rimonta impossibile al Santiago Bernabeu: dopo l’impresa compiuta dalla Roma contro il Barcellona, i Campioni d’Italia ci credono e proveranno a ribaltare il 3-0 maturato a Torino. Servirà battere i Campioni ...

Real Madrid-Juventus - dalle 20.45 La Diretta Al Bernabeu i banconeri sognano l'impresa : La Juventus vola a Madrid per tentare un'impresa che appare impossibile, rimontare lo 0 a 3 dell'andata subito a Torino per mano del Real Madrid, che si candida a questo punto ad essere la favorita ...

Juventus - bisogna crederci : ecco le scelte di formazione del tecnico Allegri [FOTO] : 1/15 ...

Juventus - Buffon ci crede : "Bisogna avere il coraggio di tentare l'impossibile" : L'obiettivo è l'impresa, l'imperativo è , quantomeno, provarci. Anche a dispetto dei pronostici. Alla vigilia della proibitiva sfida del Bernabeu, dove la Juventus dovrà tentare di ribaltare il 3-0 ...

Calcio - Champions League 2018 : missione impossibile per la Juventus al Bernabeu - ma sognare è lecito : Tentare l’impresa al Bernabeu e scrivere una pagina epica contro la squadra più forte del mondo. La Juventus ha un “pensiero stupendo” in vista della sfida al Real Madrid, che i bianconeri affronteranno mercoledì 11 aprile nel match di ritorno dei quarti di finale della Champions League 2017-2018. La batosta subita all’Allianz Stadium pesa come un macigno sulle ambizioni della Juventus, che dovrà vincere con 3 gol di scarto a Madrid ...

Real Madrid-Juventus - Del Piero sprona i bianconeri : 'Bisogna crederci - magari con un gol subito...' : Fresco di consacrazione nella ' Hall of Fame ' del calcio italiano , creata nel 2011 dalla FIGC per celebrare chi ha reso grande nel mondo il calcio italiano in vari ambiti, , cerimonia svoltasi il 9 ...