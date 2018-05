romadailynews

: La Costituzione e il boomerang di Mattarella: La Costituzione e il boomerang di Mattarella… - romadailynews : La Costituzione e il boomerang di Mattarella: La Costituzione e il boomerang di Mattarella… - c_briguglio : #ComitatodiConciliazione sarà 'fascista' ma nessuno ricorda lo volevano in Costituzione ? La Commissione di concili… -

(Di venerdì 25 maggio 2018) Lae ildi– In politica, come in tutte le cose, oltre alle regole bisogna tener presenti i rapporti di forza. E certe volte non vince chi ha più forza, ma chi sa usarla meglio. Vediamo che cosa sta succedendo tra Quirinale e diarchia Di Maio-Salvini., di fronte ai risultati delle elezioni, poteva scegliere tra due forni, quello di centrodestra, la coalizione con più seggi, e quello dei grillini, il partito con più voti. Ha preferito, chissà perché, servirsi dal secondo forno. Di Maio, pure lui davanti a due forni, dopo il niet del Pd ha scelto la Lega. E così, per la prima volta nella storia della repubblica,ha chiamato Di Maio e Salvini e li ha pregati di trovare un accordo per fare un governo, rinviando da una settimana all’altra la nomina di un presidente del consiglio incaricato. L’ha fatto solo quando i due dioscuri ...