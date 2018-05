La corsa sleale di Erdogan verso la riconferma | nell' indifferenza dell' Europa

huffingtonpost

(Di venerdì 25 maggio 2018) Lala rielezione disembra procedere senza grossi intoppi mentre continuano a susseguirsi arresti di massa in Turchia.e ultime ore, a un mese dal cruciale voto presidenziale e parlamentare anticipato di un anno e mezzo, oltre un centinaio di persone sono finite in carcere con l'accusa di legami con la presunta rete golpista di Fethullah Gulen, imam auto esiliatosi negli Stati Unit ritenuto ideatore del fallito colpo di stato del 15 luglio 2016.Almeno una trentina dei sospettati sono esponentie forze armate finiti in manette in un'operazione di polizia coordinata dalla procura di Adana, nel sud del Paese, e condotta in 13 province. Altri 20 mandati di cattura contro soldati ritenuti "infedeli" sono stati emessi dai procuratori di Smirne, cittadina sulla costa egea, che ha ordinato blitz in 4 province, tra cui la capitale Ankara.Gli arresti hanno inoltre ...