La Borsa può crollare anche senza una recessione economica?

Fs - il "binario" Borsa può attendere : Resta sospesa la quotazione in Borsa delle Ferrovie dello Stato, anzi, della parte più appetibile per il mercato: l'Alta velocità e la lunga percorrenza. L'amministratore delegato di Trenitalia, ...

Il vento in Borsa è cambiato : ?la spirale in Siria può accelerare i ribassi : Nonostante gli attacchi terroristici e le tensioni internazionali il 2017 è stato un anno d’oro per i mercati. Il raid in Siria però arriva in un momento di maggiore fragilità per le Borse e con i primi segnali di rallentamento dell’economia mondiale...